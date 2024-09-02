韓引入外傭振生育 最低工資爭議未息

韓國生育率堪稱世界最低，2023年每名婦女的生育率仍僅為0.72。韓半島未來人口研究院周日（1日）發表的調查顯示，20歲至49歲的2000名受訪男女中，約有43%沒有生育意向。不過，這當中的44%表示，若然有政府、公司政策支持和增加支援，將多加考慮。

韓國中央和地方政府皆積極研究對應低生育政策，尹錫悅政府去年初決定引入外籍家庭傭工協助家庭育兒。首批100名24歲至38歲的菲律賓女傭於8月初抵達韓國，經過4周訓練，定於周二起到所安排的首爾市家庭工作，負責照顧孩子和處理家務。當局準備明年上半年擴充引入至1200人。

僱主每月支出可達1.4萬 中下層難負擔

這些外傭入境後集中居於政府勞動僱用部提供的宿舍。她們的僱用期為半年，最低時薪9860韓圜（約59港元），按每天工時計酬，每周不得工作超過52小時（為超過一家僱主打工計）。僱主須代支付就業保險、工傷保險、國民年金、健康保險費，假設外傭每天工作8小時，每周工作40小時，僱主每月支出約238萬韓圜（約1.4萬港元）。這費用大約等同韓國30多歲家庭收入中位數（約509萬韓圜）的一半，許多家庭難以負擔。韓國本地家傭月薪約為152萬韓圜（約9100港元）；婦女家庭部提供支援的幫傭，每月131萬韓圜（約7800港元），惟供不應求。

試行計劃收到了751個家庭申請，其中157個獲批。官方數據顯示，這些家庭近62%都是夫婦皆有工作入息的家庭，有三分之一居於富裕的首爾江南區。

外勞需求增 有政客倡區分工資

首爾市長吳世勳和執政國民力量黨的議員主張，有必要區分開法定最低工資適用於韓國本地勞工和外傭。同時指出韓國日益需要輸入外勞填補勞動力，倘不區分工資，對經濟是一大負擔。

韓國總統辦公室發言人早前表示，政府在研究降低成本辦法。不過韓國承認的國際勞工組織第111號公約，明白禁止基於種族、膚色、性別、宗教、政治見解、民族血統或社會出身的歧視而損害就業機會和待遇平等。本土勞工也擔心因為外勞工資過低會削弱他們的就職競爭力。菲律賓的勞工組織、香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）亦矢言維護赴韓菲傭的權益。

（彭博社/朝鮮日報/韓經/Newsis/韓民族報/朝鮮日報）