英工黨推「最密集立法」 鞏僱員租戶權利

【明報專訊】英國執政工黨上周六（8月31日）宣布將推行過去數十年來該國新政府「最密集的立法議程」，未來數月提出多項議案，包括在秋季推動旨在改善僱員權利和為租戶提供更大保護的法律。《僱傭權利議案》（The Employment Rights Bill）將禁止沒訂明最低工時的時薪合約，料將有約100萬名現時按照輪更工作受薪的僱員受惠。《租戶議案》（The Renters' Rights Bill）將限制強制逼遷，並把業主歧視有小孩的家庭列為非法。下議院領袖布樂詩稱，計劃反映工黨新政府致力兌現競選承諾，作出改變。
施紀賢拆鐵娘子畫像 保守黨批「小器」
另外，施紀賢（左圖）日前被揭移除了首相府書房內，一幅保守黨籍已故首相「鐵娘子」戴卓爾夫人的畫像（右圖），惹起爭議。蘇格蘭《先驅報》上周四率先報道，施紀賢的傳記作家鮑德溫（Tom Baldwin）日前在格拉斯哥一個活動上爆料，指他曾問施紀賢在書房內被戴卓爾畫像「盯看有否令人不安」，對方同意並指會把畫像移除。保守黨人批評施紀賢的行為「小器」。事件亦引來英國傳媒和民間熱議。該畫像是2007年時任英國首相白高敦花費約10萬英鎊（約102萬港元）所添置，描繪戴卓爾夫人於1982年福克蘭戰爭後模樣。首相府上周六稱已把該畫像重新掛在一間會議室內。