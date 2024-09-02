英工黨推「最密集立法」 鞏僱員租戶權利

施紀賢拆鐵娘子畫像 保守黨批「小器」

另外，施紀賢（左圖）日前被揭移除了首相府書房內，一幅保守黨籍已故首相「鐵娘子」戴卓爾夫人的畫像（右圖），惹起爭議。蘇格蘭《先驅報》上周四率先報道，施紀賢的傳記作家鮑德溫（Tom Baldwin）日前在格拉斯哥一個活動上爆料，指他曾問施紀賢在書房內被戴卓爾畫像「盯看有否令人不安」，對方同意並指會把畫像移除。保守黨人批評施紀賢的行為「小器」。事件亦引來英國傳媒和民間熱議。該畫像是2007年時任英國首相白高敦花費約10萬英鎊（約102萬港元）所添置，描繪戴卓爾夫人於1982年福克蘭戰爭後模樣。首相府上周六稱已把該畫像重新掛在一間會議室內。

（路透社）