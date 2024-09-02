明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

英工黨推「最密集立法」 鞏僱員租戶權利

【明報專訊】英國執政工黨上周六（8月31日）宣布將推行過去數十年來該國新政府「最密集的立法議程」，未來數月提出多項議案，包括在秋季推動旨在改善僱員權利和為租戶提供更大保護的法律。《僱傭權利議案》（The Employment Rights Bill）將禁止沒訂明最低工時的時薪合約，料將有約100萬名現時按照輪更工作受薪的僱員受惠。《租戶議案》（The Renters' Rights Bill）將限制強制逼遷，並把業主歧視有小孩的家庭列為非法。下議院領袖布樂詩稱，計劃反映工黨新政府致力兌現競選承諾，作出改變。

施紀賢拆鐵娘子畫像 保守黨批「小器」

另外，施紀賢（左圖）日前被揭移除了首相府書房內，一幅保守黨籍已故首相「鐵娘子」戴卓爾夫人的畫像（右圖），惹起爭議。蘇格蘭《先驅報》上周四率先報道，施紀賢的傳記作家鮑德溫（Tom Baldwin）日前在格拉斯哥一個活動上爆料，指他曾問施紀賢在書房內被戴卓爾畫像「盯看有否令人不安」，對方同意並指會把畫像移除。保守黨人批評施紀賢的行為「小器」。事件亦引來英國傳媒和民間熱議。該畫像是2007年時任英國首相白高敦花費約10萬英鎊（約102萬港元）所添置，描繪戴卓爾夫人於1982年福克蘭戰爭後模樣。首相府上周六稱已把該畫像重新掛在一間會議室內。

（路透社）

上 / 下一篇新聞