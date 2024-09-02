長年城市污水施肥 美農地毒物恐超標

報道表示，國家環境保護局（EPA）過去認為，源自家居、工廠排污的城市地下水道污泥可造成富含養分的肥料，且有助於避免污泥進入垃圾堆填區。惟愈來愈多研究揭示，那些城市污水肥料更可能含有俗稱「永久化學物質」的高濃度、不能在環境中分解的有毒物質PFAS（全氟/多氟烷基物質）。

報道說，從美國農地土壤及牲口已陸續被探出PFAS，部分且屬高濃度，並已造成個別地方的牲畜患病或死亡。務農人士亦因而開始擔心個人健康及對農業的經濟損害。

密歇根州因從土壤和牧養牛群的草地探出高濃度「永久化學物質」，關閉了一個農場，並由今年起禁止城市污水肥料用於農業。緬因州於2022年禁用，但仍在探查農地水土的PFAS，迄今發現最少68個農場受污染。得州發現地表水的PFAS濃度水平過高導致一些農場的牛、馬、鯰魚死亡，引發針對相關肥料供應商的訴訟。

美國國家環境保護局現稱PFAS「沒有安全水平」，今年4月命令要求要把食水中的PFAS濃度降至近乎0。

（紐約時報）