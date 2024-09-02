明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

長年城市污水施肥 美農地毒物恐超標

【明報專訊】美國《紐約時報》上周六發表報道，指出美國聯邦政府數十年來鼓勵農民採用城市污水充當肥料，導致農地可能存留高濃度有害的「永久化學物質」，危害人體增加患癌風險、損害胎兒和兒童發育。

報道表示，國家環境保護局（EPA）過去認為，源自家居、工廠排污的城市地下水道污泥可造成富含養分的肥料，且有助於避免污泥進入垃圾堆填區。惟愈來愈多研究揭示，那些城市污水肥料更可能含有俗稱「永久化學物質」的高濃度、不能在環境中分解的有毒物質PFAS（全氟/多氟烷基物質）。

報道說，從美國農地土壤及牲口已陸續被探出PFAS，部分且屬高濃度，並已造成個別地方的牲畜患病或死亡。務農人士亦因而開始擔心個人健康及對農業的經濟損害。

密歇根州因從土壤和牧養牛群的草地探出高濃度「永久化學物質」，關閉了一個農場，並由今年起禁止城市污水肥料用於農業。緬因州於2022年禁用，但仍在探查農地水土的PFAS，迄今發現最少68個農場受污染。得州發現地表水的PFAS濃度水平過高導致一些農場的牛、馬、鯰魚死亡，引發針對相關肥料供應商的訴訟。

美國國家環境保護局現稱PFAS「沒有安全水平」，今年4月命令要求要把食水中的PFAS濃度降至近乎0。

（紐約時報）

上 / 下一篇新聞