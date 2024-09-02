賀錦麗火速聲明撐以 親巴人選民威脅票懲

【明報專訊】以軍周日（1日）宣布在加沙發現包括美國公民在內的6名人質遺體後，美國民主黨總統候選人賀錦麗以美國副總統身分發聲明，批評哈馬斯是「邪惡的恐怖組織」，強調不能允許其控制加沙。有親巴人選民促請賀錦麗停止軍援以色列，否則拒絕投票給她。
賀錦麗在回應美以雙重國籍人質戈德堡-波林身亡的聲明中稱，得知他是「被哈馬斯所謀殺」。她指事件後「哈馬斯之手沾有更多美國人的鮮血」，呼籲全球必須一同譴責其「暴行」。賀錦麗強調哈馬斯對以色列民眾和在以美國公民的威脅必須根除，而該組織不能控制加沙。
部署示威「為巴人發聲」
賀錦麗上周四在美國有線新聞網絡（CNN）的專訪中，未表明若當選總統將加強限制對以售武。撐巴人組織計劃在本月10日她跟特朗普作首場電視辯論期間，在辯論地點費城及其他主要城市，以至大學校園舉行新一輪示威，他們稱賀錦麗「沒有聆聽親巴人一方的聲音」。
中央社昨引述在上月美國民主黨全國代表大會（DNC）期間發起3場大規模示威的「撐巴勒斯坦遊行聯盟」發言人阿布達耶赫（Hatem Abudayyeh）表示，賀錦麗已清楚表明會持續向以色列提供資金及武器，形容「她跟拜登的政策沒有不同」。曾在DNC舉辦城市芝加哥參與撐巴人示威的斯克雷文指自己長期支持民主黨，但今次除非賀錦麗承諾對以實施武器禁運，否則她將投給第三政黨。
美國—伊斯蘭關係協會（CAIR）上月底調查顯示，有29.4%穆斯林選民支持賀錦麗；11.2%支持特朗普，8.8%不打算投票。