賀錦麗火速聲明撐以 親巴人選民威脅票懲

賀錦麗在回應美以雙重國籍人質戈德堡-波林身亡的聲明中稱，得知他是「被哈馬斯所謀殺」。她指事件後「哈馬斯之手沾有更多美國人的鮮血」，呼籲全球必須一同譴責其「暴行」。賀錦麗強調哈馬斯對以色列民眾和在以美國公民的威脅必須根除，而該組織不能控制加沙。

部署示威「為巴人發聲」

賀錦麗上周四在美國有線新聞網絡（CNN）的專訪中，未表明若當選總統將加強限制對以售武。撐巴人組織計劃在本月10日她跟特朗普作首場電視辯論期間，在辯論地點費城及其他主要城市，以至大學校園舉行新一輪示威，他們稱賀錦麗「沒有聆聽親巴人一方的聲音」。

中央社昨引述在上月美國民主黨全國代表大會（DNC）期間發起3場大規模示威的「撐巴勒斯坦遊行聯盟」發言人阿布達耶赫（Hatem Abudayyeh）表示，賀錦麗已清楚表明會持續向以色列提供資金及武器，形容「她跟拜登的政策沒有不同」。曾在DNC舉辦城市芝加哥參與撐巴人示威的斯克雷文指自己長期支持民主黨，但今次除非賀錦麗承諾對以實施武器禁運，否則她將投給第三政黨。

美國—伊斯蘭關係協會（CAIR）上月底調查顯示，有29.4%穆斯林選民支持賀錦麗；11.2%支持特朗普，8.8%不打算投票。

（白宮網站/路透社/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）