6人質陳屍地道 以民罷工施壓停火 以國指近日被殘殺 哈馬斯稱空襲亡

以軍發言人哈加里表示，日前在加沙南部拉法一處地道發現4男2女人質遺體，年齡介乎23歲至40歲，當中除戈德堡—波林（Hersh Goldberg-Polin）為美以雙重國籍外，32歲男子盧布諾夫（Alex Lubnov）則為俄以雙重國籍。

死者包括美籍青年 拜登：須究責哈馬斯

哈加里稱，6人均在去年10月7日哈馬斯大突襲中被活捉，或僅在以軍找到他們前「一至兩天遭殘殺」。以軍上周二在加沙南部救出52歲男人質阿爾卡迪後，相信附近可能有其他人質，因此小心搜索，隨後在戰鬥期間發現一處深約20米的地道，至上周六下午入內發現6名人質的遺體，連夜運回以色列確認身分並驗屍。以軍稱戰鬥僅發生在地面，未有在地道內跟哈馬斯衝突，指殺害6人的守衛早已逃之夭夭。

以色列新聞網站Ynet昨報道，6人頭部及身體其他部分均有槍傷，在過去48小時內遇害。

哈馬斯於突襲中從以色列擄走251名人質，去年11月首輪休戰期間有105人獲釋，而在此之前已有4人獲釋。其後以軍多次以軍事行動營救人質，包括今次共救出8名人質，以及尋回37具人質遺體。以方相信目前仍有97名人質滯留加沙，其中最少33人確認已死。

美國總統拜登聲明指對有美籍人質被殺表示悲痛和憤怒，承諾將要哈馬斯領袖為罪行負責，又指美方正全天候推動以哈達成協議，讓餘下人質獲釋。

哈馬斯高級官員里舍格（Izzat al-Risheq）則稱6名人質死於以軍空襲，批評美國一直在加沙戰爭中「偏幫、支持並作為以色列的合作伙伴」，稱哈馬斯已接受拜登提出的停火方案和聯合國安理會決議，批評內塔尼亞胡及以色列政府為保權力，阻撓協議達成。

以色列「人質和缺失家庭論壇」號召公眾周日下午起「參與大規模示威，要求全國停擺，並立即實施釋放人質的協議」，又呼籲以色列最大工會Histadrut參與罷工。該組織在社交平台X發文批評如非政府推搪不跟哈馬斯達成協議，上述6名人質應可獲救，敦促內塔尼亞胡「勿再放棄人質」。

《以色列時報》昨表示，數天前有報道稱內塔尼亞胡曾向旗下高官表示，他把維持以軍控制加沙接壤埃及的費拉德爾菲走廊的考慮置於拯救人質之上，遭以色列防長當面大聲質疑「是否合邏輯」；以軍總參謀長哈萊維亦對內塔尼亞胡的立場表憂慮，指暫從費拉德爾菲走廊撤離並不構成問題。

另外，以色列軍方上周三起在西岸北部展開大規模軍事行動。以國官員昨表示，以方車輛在希伯倫附近遭到槍擊，造成最少3名警察喪生。

小兒麻痺疫苗接種啟 加沙輪流局部停火

加沙日前出現25年來首例小兒麻痺症後，聯合國與當地衛生部門昨起為64萬兒童接種疫苗。接種行動分區進行，由加沙中部開始、繼而是南部和北部，每區的兒童接種時以哈會每天有限度人道主義停火，為期3天。

（以色列時報/半島電視台/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）