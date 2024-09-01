X捲仇恨言論假資訊指控 巴西封殺 馬斯克斥損自由

巴西是X其中一大市場，估計每月至少登入X一次的巴西人約4000萬人。今年4月，X拒應巴西最高法院要求，封鎖一批散播假資訊和仇恨言論的前極右總統博索納羅支持者帳號。8月17日，X指其巴西法人代表受被捕威脅逼X履行法院命令，馬斯克宣布即日關閉巴西辦事處及撤走法人代表，但繼續提供服務予巴西用戶。巴西法例規定，在巴西的外國企業必須有法人代表。法院限X於上周四晚8時07分前重新委任法人代表，否則將暫停該平台在巴西的服務，但X拒絕。

X撤法人代表 法院命執行禁令

最高法院大法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）上周五頒令，下令「X巴西互聯網公司（X Brasil Internet LTDA）立即、徹底且全面停止在巴西境內營運」，並下令巴西國家電訊局和全國逾兩萬個電信營運商執行相關禁令，又要求X支付未繳納的罰款，罰款原因是X平台不遵守法院命令，未刪除那些被認為違反法律、傳播虛假信息等的賬戶。據巴西最高法院司法秘書處，罰款金額達1830萬雷亞爾（約2544萬港元）。

德莫賴斯在頒令文件中，批評馬斯克「完全不尊重」巴西主權，尤其是司法機關，又指摘他縱容「大量傳播不實資訊、仇恨言論和對民主法治的抨擊，藉着使選民遠離真實、準確資訊而侵害了選民的自由選擇」。總統盧拉當日批評馬斯克有錢「不代表他能不尊重別人」，又說：「世上任何地方的每一名在巴西投資的公民都受到巴西法律的約束。」

以「言論自由絕對主義者」自居的馬斯克回應時，指摘巴西關閉該國「首屈一指的真相來源」，是「壓迫政權」。美國駐巴西大使館表示密切注視情况，並表明美國視言論自由為健康民主國家的基石。

影響商界資訊及新聞傳播業

巴西技術專家伊格雷加（Arthur Igreja）指出，巴西有數百萬人每天使用X平台，使得該平台成為非常重要的溝通管道，對許多用戶而言，特別是網絡內容產業來說，該平台是他們的主要業務管道，如果巴西暫停X的服務，可能對商界、資訊和新聞傳播業產生重大影響。

（衛報/華盛頓郵報/路透社）