挪威公主嫁靈媒掀國內爭議

來自海地 稱有特殊治病能力

馬莎（Martha Louise）是王位第4順位繼承人，前夫是已故作家貝恩（Ari Behn），兩人2017年離婚時育有3女。馬莎與韋雷特（Durek Verrett）於2019年由朋友介紹認識，2022年6月訂婚。韋雷特無論身分背景還是言行都頗具爭議，使他在以基督教為主的挪威頗受冷待。

韋雷特自稱「第六代薩滿」，父親是海地薩滿，母親為挪威籍印度裔靈媒。韋雷特表示，高中時代被趕出校後，經過一輪探索，決定發展薩滿「天賦」，現「擁有特殊神秘能力」，可以跟亡靈溝通。韋雷特曾說擁有「前世記憶」，初相識馬莎就知他倆前世已有姻緣，曾是古埃及法老王和王后。他又自稱具有特殊治療能力，能淨化惡能量，去除毒素。在新冠疫情期間，他在網上公發售治療新冠護身符，一枚賣222美元（約1732港元），又開辦網上治療班，每人收費10美元（約78港元），其客人包括金像影后桂莉芙柏德露、基斯派恩、莎瑪白麗雅等荷李活明星。

韋雷特認為外界對他的非議帶有種族歧視。他曾憶述一次晚宴上主動為馬莎的朋友斟水，換來馬莎朋友取笑他是侍應，說「這是你該做的」，惹全場大笑，他認為當時在馬莎父母面前，受到種族歧視及不被尊重。他說：「每次馬莎和她的朋友在一起，都充滿這種能量，令人不愉快。」他透露與馬莎拍拖以來，馬莎的朋友就勸她分手，又稱挪威公眾也因馬莎與他拍拖，呼籲王室褫奪馬莎的公主頭銜。

辦「天使學校」 用公主名義賣書

馬莎本身也有爭議，她早年稱自己擁有「與天使說話」的能力，2007年至2018年曾辦「天使學校」幫人跟天使和亡靈溝通。她又常涉嫌利用「公主」的名義賣書、舉行靈性座談會等活動。

2019年5月，馬莎和韋雷特合辦「使人關注薩滿訓練和冥想」的工作坊，門票售595挪威克朗（約437港元）。在她倆被指利用王室頭銜牟利的指控下，馬莎於2022年宣布放棄履行王室職務，與韋雷特繼續推廣薩滿療法，但此後仍多次涉嫌以王室之名出售產品。

（SFGate/紐約時報/Hello雜誌）

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