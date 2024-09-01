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德兩州議會選舉 極右成焦點

【明報專訊】德國東部圖林根州及薩克森州周日（9月1日）舉行議會選舉，民調顯示極右的德國另類選擇黨（AfD）將在圖林根州勝出，成為二戰以來極右政黨首次在州議會取得最多議席。這場選舉正值上月23日西部城市索林根發生持刀襲擊導致3死事件約一周後舉行，疑兇是敘利亞尋求庇護者，令AfD主打的反移民主張再度成為議題。

敘尋庇者涉持刀傷人 反移民再成議題

圖林根（Thuringia）及薩克森（Saxony）均為前東德地區，民調顯示AfD在圖森根州支持率達30%，以近10個百分點領先排第二的中間偏右基民盟；在薩克森州AfD的支持度與基民盟不相上下。儘管AfD勝選，在這兩個州都不太可能執政，因估計沒有其他政黨願意與它結盟而取得過半議席，但選舉結果將打擊總理朔爾茨的社民黨（SPD）及聯合政府中其他政黨，包括綠黨和自民黨（FDP），尤其明年將舉行大選。民調顯示，SPD、綠黨及FDP在圖林根州議會可能連一席也取不到。除了AfD可望取得佳績，今年初才成立的極左政黨「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW）在該兩州的支持度均排第三，值得關注。同為前東德地區的勃蘭登堡州也於本月稍後舉行議會選舉，AfD以24%支持度領先。

一周前索林根發生斬人案，疑似「伊斯蘭國」（ISIS）成員、敘利亞尋庇者其後認責，引發對歷屆政府處理移民問題的抨擊。不過AfD支持者不僅針對大量移民湧入，也不滿政府的環保政策、軍援烏克蘭等。AfD與BSW均反移民和反對軍援烏克蘭。

面對收緊移民政策的壓力，柏林政府前日（8月30日）表示，已將28名被判犯有嚴重罪行的阿富汗人驅逐回國，是塔利班自2021年重新掌權以來，德國首次驅逐阿富汗人。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕議會選舉 極右 另類選擇黨（AfD） 地方選舉 德國

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