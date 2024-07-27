普京訪蒙古 克宮：不擔心ICC拘捕令

烏斥普京戰犯 促蒙古拉人

克宮上周四稱，普京應蒙古總統呼日勒蘇赫邀請訪問蒙古，出席紀念蘇蒙聯軍1939年在哈勒欣河戰役擊潰日軍85周年的慶祝活動。烏克蘭外交部前日表示，希望蒙古政府意識到普京是戰爭罪犯，執行具約束力的國際拘捕令，逮捕普京並移交ICC。克宮發言人佩斯科夫表示，不擔心普京會被捕，「我們與蒙古的朋友有很好的對話，今次訪問的各個方面都經過精心準備」。

蒙古於2000年12月成為ICC《羅馬規約》簽署國。根據規約，ICC的124個成員國有義務在戰爭罪犯踏進領土時逮捕並移交至海牙。若簽署國未有執行拘捕令，ICC法官會檢視情况並通知ICC的監督機構，再決定是否採取行動。過去曾有被ICC通緝的領導人漠視拘捕令，照樣前往ICC成員國，例如因涉及蘇丹達爾富爾種族滅絕等戰爭罪行而遭ICC通緝的時任蘇丹總統巴希爾，2015年訪問ICC成員國南非但未被拘捕。

ICC去年3月就俄軍侵烏的戰爭罪向普京發出拘捕令，指他要為從烏克蘭領土非法驅逐兒童和非法轉移人口到俄羅斯負責。俄方稱決定「毫無意義」，但普京去年在ICC發出拘捕令後，取消到南非出席金磚五國峰會。

（法新社/BBC）

（俄軍侵烏）