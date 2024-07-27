平民技師整備F-16風險大 WSJ：美否決承包商派烏

報道指出，F-16需要高技術的維修及其他支援，每飛1小時往往需要數小時整備，一般而言，每架F-16常配備有數十名支援人員，美國及其他目前擁有F-16的西方國家，多倚靠民間承包商為該款戰機作整備，而烏軍若沒有承包人員為其手上的F-16維修及更換零件，將難以維持該戰機運作。

一名華府官員向WSJ透露，情報界憂慮俄羅斯會針對在烏克蘭的美國承包商人員。報道又指雖然五角大樓支持派平民技師赴烏，但拜登和國安顧問蘇利文擔心這些人一旦受襲，國防部沒有充足計劃應對。

美盼歐洲國暫承擔整備工作

白宮國安會聲明指仍在考慮派美國人員赴烏一事，未作決定，意味長遠尚有機會成事。WSJ的報道指美方現期望歐洲國家能暫承擔大部分以至所有整備工作。荷蘭三軍司令艾赫爾斯海姆（Onno Eichelsheim）上周三在華盛頓表示，該國將資助烏克蘭跟承包商簽訂支援F-16的合約，並期望未來烏方能自行整備。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）