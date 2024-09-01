美製F-16墜毀 烏撤換空軍司令 疑烏軍「愛國者」防空系統誤擊己方戰機

澤連斯基前晚在總統官網宣布解除空軍司令奧萊斯丘克（Mykola Oleschuk）的職務，未有交代原因，他在晚間全國演說時僅稱「有需要從指揮層面加強保護（烏克蘭）民眾和所有士兵」，外界相信事件與日前首架F-16戰機墜毁有關。烏軍參謀部聲明稱，空軍指揮中心主任克雷沃諾日科（Anatoliy Kryvonozhko）將暫代空軍司令一職。

涉事烏軍F-16戰機上周一應對烏戰以來俄軍其一最大規模轟炸期間墜毁，烏空軍上周四聲明僅稱戰機接近攔截目標時「失去聯絡」。英國《金融時報》前日引述多名烏官員表示，初步調查顯示該F-16並非被俄軍炮火擊落，正調查是否誤中己方炮火，也可能是機師失誤或機件故障。

烏國會議員轟空軍隱瞞真相

在奧萊斯丘克被解職前數小時，烏克蘭國會防衛及情報委員會成員貝祖赫拉（Mariana Bezuhla）稱，據她接觸到的敏感資料所知，涉事F-16被派往攔截俄軍導彈和無人機期間，遭烏克蘭的美製愛國者防空導彈擊中。貝祖赫拉未有公開證據，但批評奧萊斯丘克「失誤」和「隱瞞事件」。奧萊斯丘克隨即在社交平台反駁，斥貝祖赫拉「煽動俄羅斯政治宣傳」，強調「沒隱瞞任何事」。《紐約時報》前日引述一名知情西方官員表示，初步調查「有迹象」顯示該架F-16可能是遭烏軍的愛國者防空導彈擊落。

美國「戰略與國際研究中心」（CSIS）國際安全項目高級顧問坎西安（Mark Cancian）表示，應對大規模導彈和無人機攻擊期間很難判別炮火由哪方發射，可能引致「誤殺自己人」的重大問題。

失王牌機師挫烏軍士氣

西方傳媒報道，終年30歲的F-16機師梅斯（Oleksiy Mes）被視為烏軍頂尖機師，代號「月魚」（Moonfish），曾訪美游說西方提供F-16，也屬首批受訓並合資格駕駛該款戰機的烏軍機師。烏空軍發聲明讚揚梅斯「英勇地作其最後一次空戰」，稱他死前已破壞了敵方3枚巡航導彈和一架自殺式無人機。

烏克蘭8月公布從西方接收了首批F-16，西方傳媒稱約有6架。專家指出，烏軍在短時間內便折損一架，雖未必對整體戰局有重大影響，但或會降低西方繼續提供該戰機的意欲，而損失少數能駕駛F-16的王牌機師也會大挫烏軍士氣。

（金融時報/紐約時報/BBC）

（俄軍侵烏）