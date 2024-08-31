越防長訪菲 擬今年簽防衛合作備忘錄

【明報專訊】越南國防部長潘文江周四起一連3日率團訪問菲律賓，先後禮節性拜訪菲律賓總統小馬可斯和跟菲律賓防長特奧多羅正式會晤。小馬可斯的辦公室昨日較早前曾稱，兩國當天會簽署防衛合作協議，惟特奧多羅後來確認雙方最終只簽署兩項意向書，涉及加強人道援助、海上營救和加強軍醫領域合作等。特奧多羅表示雙方正着手尋求在今年內簽署防衛合作的諒解備忘錄，指兩國防衛關係升級在過去數年取得具體成果，為越菲戰略伙伴關係的整體發展作出重要貢獻。
根據越通社報道，自2021年上任以來首次訪菲的潘文江表示，希望菲方與小馬可斯進一步支持兩國國防部簽署新的合作協議，取代2010年原版本，以及讓兩國海岸防衛部門建立用於溝通協調、應對海上非傳統安全議題的熱線。菲律賓和越南在南海也有主權聲索爭端，但相互釋放願談判解決的信號，兩國海岸防衛隊本月初更在南海首度聯合演習，被視為共同應對中國挑戰。
美提議護航補給 菲：用盡辦法才考慮
另外，在中菲南海爭端升級之際，美軍印太司令部司令帕帕羅到訪菲律賓北部城市碧瑤，會見菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納。在會後記者會上，布勞納確認美方提出為菲軍的南海補給任務提供護航協助，但指菲方會在用盡一切其他手段後，才會考慮接受美方提案，但表示對美方給予各種支援選項感到高興。帕帕羅則表示「我們已做好準備」，但未闡述下去。