越防長訪菲 擬今年簽防衛合作備忘錄

根據越通社報道，自2021年上任以來首次訪菲的潘文江表示，希望菲方與小馬可斯進一步支持兩國國防部簽署新的合作協議，取代2010年原版本，以及讓兩國海岸防衛部門建立用於溝通協調、應對海上非傳統安全議題的熱線。菲律賓和越南在南海也有主權聲索爭端，但相互釋放願談判解決的信號，兩國海岸防衛隊本月初更在南海首度聯合演習，被視為共同應對中國挑戰。

美提議護航補給 菲：用盡辦法才考慮

另外，在中菲南海爭端升級之際，美軍印太司令部司令帕帕羅到訪菲律賓北部城市碧瑤，會見菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納。在會後記者會上，布勞納確認美方提出為菲軍的南海補給任務提供護航協助，但指菲方會在用盡一切其他手段後，才會考慮接受美方提案，但表示對美方給予各種支援選項感到高興。帕帕羅則表示「我們已做好準備」，但未闡述下去。

（路透社/日經亞洲/菲律賓星報）