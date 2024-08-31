太平洋島國維持視台「發展伙伴」 華施壓後公報檔案下架

京特使：大錯必須修正

公報指出，PIF領袖重申1992年確立，即台灣以「台灣/中華民國」名義，作為「發展伙伴」（development partner）持續參與PIF。中國大陸太平洋島國事務特使錢波指，今屆PIF聯合聲明重申台灣在論壇中的地位是「某人所犯下令人訝異的大錯，我不確定，但必須修正」。論壇閉幕記者會後，錢波隨即以嚴厲措辭向PIF秘書長瓦卡表達不滿。有記者發現，其後PIF官網已移除原本公報的完整檔案。

另一方面，所羅門群島外長阿格瓦卡在會議場邊向記者表示，論壇成員國澳洲積極推動的「太平洋警務倡議」令人擔憂。倡議內容包括使澳洲訓練區內國家短缺的警員發揮更大作用，但阿格瓦卡指當中有附加條件，不允許在澳洲受訓的警察再次接受中國大陸警方提供的訓練，指這形同對所國本土安全施加條件，認為這不應是另一主權國家所為。國際傳媒報道，其他與北京關係密切的國家對參與「太平洋警務倡議」意願亦不高，並引述外泄論壇宣言，PIF各成員國領袖原則上支持「太平洋警務倡議」，但可自由決定參與程度。

（中央社）