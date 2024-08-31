太平洋島國維持視台「發展伙伴」 華施壓後公報檔案下架

【明報專訊】一連五天在湯加舉行的太平洋島國論壇（PIF）昨（30日）結束，會後聯合公報確認台灣作為「發展伙伴」參與PIF的地位不變，北京特使隨即批評這是必須修正的錯誤。另外，2019年跟中國大陸建交的成員國所羅門群島則對論壇推動的警務合作計劃有所保留，強調其不應阻礙該國跟北京之間的合作。
京特使：大錯必須修正
公報指出，PIF領袖重申1992年確立，即台灣以「台灣/中華民國」名義，作為「發展伙伴」（development partner）持續參與PIF。中國大陸太平洋島國事務特使錢波指，今屆PIF聯合聲明重申台灣在論壇中的地位是「某人所犯下令人訝異的大錯，我不確定，但必須修正」。論壇閉幕記者會後，錢波隨即以嚴厲措辭向PIF秘書長瓦卡表達不滿。有記者發現，其後PIF官網已移除原本公報的完整檔案。
另一方面，所羅門群島外長阿格瓦卡在會議場邊向記者表示，論壇成員國澳洲積極推動的「太平洋警務倡議」令人擔憂。倡議內容包括使澳洲訓練區內國家短缺的警員發揮更大作用，但阿格瓦卡指當中有附加條件，不允許在澳洲受訓的警察再次接受中國大陸警方提供的訓練，指這形同對所國本土安全施加條件，認為這不應是另一主權國家所為。國際傳媒報道，其他與北京關係密切的國家對參與「太平洋警務倡議」意願亦不高，並引述外泄論壇宣言，PIF各成員國領袖原則上支持「太平洋警務倡議」，但可自由決定參與程度。