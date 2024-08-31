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華府資助替中國發明者取過千專利

【明報專訊】路透社周五（30日）報道，美國專利及商標局（USPTO）數據顯示，美國多個政府部門有份資助的研究，為在中國的發明者取得逾1000項美國專利，當中涵蓋生物科技及半導體等敏感領域。報道指有關統計數據勢加強取消的或重新談判《中美科技合作協定》（下稱《協定》）的呼聲。

涵蓋生物科技半導體敏感領域

中美1979年簽署《協定》，確立雙方科技合作與交流的框架。《協定》每5年續簽一次，最近一次在 2018 年，惟去年8月27日協議到期後，美國政府決定不全面續簽，只兩度短期延長《協定》約6個月，第二次延長周二（27日）到期，未來數日或宣布再度短期延長。中國外交部昨表示，關於《協定》雙方正保持着溝通。

路透社昨報道，美眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會今年6月詢問USPTO，美國資助有否為中國研發能力帶來突破，藉此強調續簽《協定》風險。USPTO本月14日向委員會提交數據，指自2010年至今年首季批出的專利，有1020個獲美國政府資助並涉及最少1名居於中國的發明者。這些專利197項涉及醫藥專利，154項涉及生物技術，而這兩個領域都是中美兩國戰略產業。這些專利中，92項由美國國防部的資助促成，175項由能源部資助催生，4項獲被美國法律禁止與中國合作的美國太空總署（NASA）資助，衛生及公共服務部資助更促成356項專利，是所有政府機構中最多。

眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席穆羅爾向路透社稱，令人震驚的是美國納稅人無意中資助了中國實體所聲稱擁有的1000多項專利。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，科技是「開放的產業」，「希望美國一些官員摒棄冷戰思維」。

另外，澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）周三發布各國先進技術研究競爭力排行榜，指出在人工智能（AI）、量子、國防和太空等領域64項關鍵技術中，中國在近九成（57項）技術上位居第一。智庫提議美英澳和日韓合作，避免技術壟斷造成的國安風險。

（路透社/美國之音/日經中文網）

相關字詞﹕專利 中美科技合作協定 中美合作 中美角力 中美關係 中國 美國

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