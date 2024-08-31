特朗普公墓獻花惹議 民主黨研擬調查問責

特朗普本周一（26日）應2021年阿富汗喀布爾機場外伊斯蘭國自殺式炸彈襲擊陣亡美軍的家屬邀請，到阿靈頓公墓向事件中陣亡軍人致敬，並安排競選攝影師在場拍攝過程，涉嫌違反該墓園禁止政治活動等聯邦法例；過程中其團隊成員與墓園職員發生「言語及肢體衝突」，特朗普發言人史蒂文．張曾聲稱一名涉事墓園職員「有精神健康問題」。特朗普本人當時跟家屬合照時則豎起拇指並微笑，亦被質疑不尊重死者。

眾議院軍事委員會民主黨成員瑞安（Pat Ryan）給Axios的聲明中，稱特朗普行為「丟臉」，強調必不容許把軍人公墓這「神聖場所」當競選場地。瑞安表示將推動軍事委員會調查事件，確保監督和問責，另有民主黨眾議員呼籲阿靈頓公墓交代事發詳情，以證明特朗普團隊違規。

佛州聯邦眾議員質疑「炒作」

特朗普競選團隊向Axios表示，正考慮公開推撞經過的影像，堅稱墓園埋葬近期殉職軍人的範圍「容許攝影」。多名共和黨國會議員則為特朗普辯護，曾任空軍將領的內布拉斯加州聯邦眾議員培根稱，不滿拜登撤出阿富汗政策的軍人家屬希望特朗普到場致敬。同為退伍軍人的佛羅里達州聯邦眾議員華爾茲則稱自己亦曾在阿靈頓公墓拍照，質疑有人用鮮為人知的法例「炒作」事件。

（Axios）