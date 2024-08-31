賀錦麗偕副手受訪 為轉立場辯護 重申「機會經濟」壯中產 稱當選邀共和黨人入閣

CNN周四晚播出賀錦麗（Kamala Harris）及沃爾茲（Tim Walz）的專訪。訪問在當天較早時兩人在喬治亞州巴士巡遊拉票期間，在一間咖啡店進行。賀錦麗在這場專訪沒有預備講稿，外界關注她如何臨場應變。賀錦麗、沃爾茲的回答顯得簡短，《華盛頓郵報》和《紐約時報》統計，兩人受訪時間僅27分鐘。

賀錦麗提到如果當選，上任第一天的優先工作是實現壯大中產階級的「機會經濟」（Opportunity Economy）計劃，包括降低日用品成本、協助中小企與家庭、育兒稅收寬免和降低居住成本等。

棄禁水力壓裂採油 邊境立場趨強硬

賀錦麗曾支持「綠色新政」氣候議程，又曾於2019年表示支持禁用水力壓裂（fracking）技術開採油氣，但當她加入拜登政府後卻改為承諾繼續支持該技術。對於被指轉軚，賀錦麗在專訪中表示，可在不禁制水力壓裂的情况下發展蓬勃的潔淨能源經濟。在兵家必爭的關鍵游離州賓夕法尼亞，水力壓裂是關鍵議題，既帶來就業機會，也引起環境問題。雖然賀錦麗誓言不再反對水力壓裂，但這未能阻止對手特朗普利用她的舊有立場來攻擊她並爭取該州選民支持。

至於被指在處理邊境偷渡問題立場上轉趨強硬，賀錦麗強調，自己秉持保持美國邊境安全的價值未變，並指自己2011年至2017年任加州檢察長期間，致力檢控涉跨國犯罪組織、非法越境及偷運槍械和毒品，是今屆大選中唯一有同類往績的候選人。她又指自己若當選，將重新推動今年5月闖參議院失敗的兩黨加強邊境安全法案。賀錦麗上周在民主黨全國代表大會上表示，將尋求平衡的移民政策，為取得美國公民權提供正當途徑的同時保衛邊境。

中東政策方面，當被主持問到會否做跟拜登不一樣的事，例如加強限制對以色列售武，賀錦麗沒有直接明確回應，僅稱支持以色列防衛及其自衛能力的承諾堅定不移，又強調必須令以哈達成停火協議，讓加沙人質獲釋。

特朗普批評專訪「沉悶」 期望辯論

賀錦麗又表示，若當選將最少邀請一名共和黨人入閣，指雖未有人選概念，但認為有人在作重要決策時提出不同觀點十分重要，指這有助為美國公眾謀福祉。

賀、沃二人的專訪播出後，特朗普在社交平台批評其「沉悶」，稱自己期望跟「賀錦麗同志」（暗指她極左）辯論，以揭露她的「騙局」。特朗普一直把賀錦麗比喻為「拉美左翼獨裁者」。二人的巴士車隊周四離開喬州薩凡納的酒店時，數十名特朗普支持者在外舉標語抗議。

路透社/Ipsos周四發表的民調顯示，賀錦麗以45%支持率領先特朗普的41%，優勢由上月底的1個百分點擴大至4個百分點，但在威斯康星、賓夕法尼亞等7個上屆大選爭持激烈的州份，特朗普支持率平均仍領先兩個百分點。

（CNN/路透社/華爾街日報）