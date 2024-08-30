兩陣營「兩碗毒藥」 華學者：賀錦麗較可預測

報道指出，中國決策層憂慮新一屆特朗普政府不像拜登尋求管控對華競爭，而是更傾向在「新冷戰」中尋求「勝利」。2019至2021年任特朗普政府副國安顧問的博明與共和黨前對華鷹派眾議員加拉格爾今年4月在《外交事務》網站發表聯名文章，主張「美國對華競爭必須勝出而非受管控」，宣稱「裝作冷戰不存在只會錯誤地招致『熱戰』」。FT稱不少專家質疑其最終目的是引發中國政權更迭，而對中共而言，這事關生存威脅。

另一方面，賀錦麗及其競選團隊至今鮮有闡釋對華政策，對比特朗普在提名演說中提及中國14次，賀錦麗在相同場合僅提過中國一次，聲言若當選將確保「美國，而非中國贏得21世紀的競爭」。賀錦麗2019年任參議員期間，有份提出捍衛香港和新疆維吾爾族人權的法案。

賀對華政策班子成焦點

浙江外國語學院特聘教授王冲向FT表示，真正重要的是何人出任賀錦麗的對華政策官員。中方學者關注拜登的國務卿布林肯、有「印太沙皇」之稱的副國務卿坎貝爾、國安顧問蘇利文，以及其他對華鷹派高官會否獲留任。另有中方專家期望曾在佛山當中學教師的賀錦麗副手沃爾茲，能帶中美關係「重回正軌」，但王冲提醒，知華派美國官員並非一定支持中國。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則指出，中方只能希望兩害其輕者當選，並評價賀錦麗及其團隊沒有公開以推翻中國政府為計劃目標，其政策的可預測度也比特朗普高。

（金融時報/紐約時報/明報資料室）