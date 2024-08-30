FT：特朗普顧忌中國因素 拒京接觸 華府充斥鷹派情緒 兼憂「通敵」成把柄

報道指崔天凱無功而還

共8名美方和中方知情人士向FT表示，北京派出尋求跟特朗普競選團隊建立聯繫的包括前駐美大使崔天凱。崔天凱現為中國人民外交學會顧問，2013年至2021年任中國駐美國大使，其間跟特朗普女兒伊萬卡和女婿庫什納建立起關係。然而，華盛頓智庫「威爾遜中心基辛格美中研究所」所長戴博（Robert Daly）質疑在這任何討論都會被視為中國試圖影響大選的階段，特朗普競選團隊跟崔見面「有何益處」。

以宣傳特朗普公共政策為目的的「美國優先政策研究所」（AFPI）中國政策倡議主席葉望輝（Steve Yates）亦認為會見中國官員「利益甚微」，指政治格局已變得令會面有「被曲解」（misconstrued）的風險。曾短暫出任白宮國安顧問的弗林（Michael Flynn）在特朗普於2017年1月正式就職前，跟時任俄羅斯駐美大使基斯利亞克會面，觸發特別檢察官調查。

葉望輝指出，當下特朗普競選團隊成員的紀律已經比2016年大幅提高。

恐重蹈2016年「通俄門」覆轍

報道指中方人士的挫敗源自美國兩黨日益敵視中國的政治氛圍，甚至北京亦理解到無論特朗普還是賀錦麗勝選，美國對華政策也不會緩和。曾任特朗普副國安顧問的美國傳統基金會國家安全和外交政策副主席科茨（Victoria Coates）認為特朗普團隊高官於2016年「遭設局陷害」，因此如今有機會成為未來官員的人無意跟來自中國等敵手國家的人會面並不讓人意外，避免招人話柄說他們「勾結敵人」。一名前特朗普政府官員表示，同儕間憂慮這些會面將影響當事人日後獲取接觸機密情報的安全許可，以至軍政要職的仕途。

中方不欲被誤解干預大選

小布殊執政時任白宮亞洲事務顧問的韋德寧（Dennis Wilder）表示，中方人士求見特朗普競選團隊不果，部分原因在於特朗普幕僚認為，中方人士純粹只為蒐集情報，並非真心尋求討論，一名中方學者亦猜疑因為該原因，令中方代表尋求接觸特朗普團隊時「成果極差」。

另一名熟知崔天凱想法的人士則強調，中方最不希望令任何個別美方人士不安，或做出會被誤解為干預美國大選的事。

11月美國大選鹿死誰手尚待觀望，惟多國政府早前已開始尋求跟特朗普競選團隊作接觸，以至建立關係，以探知特朗普對自己國家外交政策的方向，其中日本執政自民黨副總裁麻生太郎，於今年4月訪問紐約，獲特朗普親自接見。

（金融時報/明報資料室）