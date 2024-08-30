以軍西岸4市大舉「反恐」 聯國憂違人權

炸難民營 稱擊斃5巴人武裝分子

以色列傳媒報道，以軍最少在西岸北部4個城市展開行動，包括杰寧、圖勒凱爾姆、圖巴斯及納布盧斯。以國安全部隊稱他們凌晨在杰寧和圖勒凱爾姆展開反恐行動擊斃5名武裝分子，對圖巴斯附近法拉（al-Faraa）難民營的空襲殺死4人；另有報道杰寧以西有一人喪生。

《紐約時報》指在杰寧有巴人武裝組織稱，他們向在該市市郊兩個村莊的以軍開火。英國廣播公司（BBC）報道以軍封鎖杰寧多個出入口，僅餘一個出入口開放並設置了檢查站。巴勒斯坦衛生部指以軍包圍了杰寧兩間醫院、巴勒斯坦紅新月會及病人之友協會總部。

以軍周四再表示，當天連續第2日的行動在圖勒凱爾姆擊斃了5名匿藏一間清真寺的巴人武裝分子。以國外長卡茨周三在社交網站X表示以軍在杰寧及圖勒凱爾姆全力行動，為要摧毁在當地建立的伊朗伊斯蘭恐怖基礎設施，稱伊朗透過資助及從約旦走私先進武器，試圖「建立東部恐怖主義前線」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯透過發言人警告，以軍在西岸不斷升級的攻擊以及加沙戰爭，將導致可怕和危險的結果，每個人都要為此付出代價。聯合國數據指去年10月7日爆發以哈戰爭以來，有最少637名巴人在西岸被以軍或以國定居者所殺，另有最少19名包括以軍等以色列人，在西岸遭巴人所殺或在當地軍事行動喪生。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報）