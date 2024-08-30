以軍西岸4市大舉「反恐」 聯國憂違人權

【明報專訊】以色列軍隊數百名士兵在直升機、無人機及軍車支援下，周三（28日）在西岸4個城市展開大規模軍事行動，巴勒斯坦衛生部指最少10名巴人死亡。至周四的第2天行動，以軍稱再擊斃5名巴人武裝分子。聯合國人權事務高級專員辦事處發言人稱以軍行動或加劇本身已陷入災難的局勢，以軍發動空襲、使用武器和戰術或違人權標準。
炸難民營 稱擊斃5巴人武裝分子
以色列傳媒報道，以軍最少在西岸北部4個城市展開行動，包括杰寧、圖勒凱爾姆、圖巴斯及納布盧斯。以國安全部隊稱他們凌晨在杰寧和圖勒凱爾姆展開反恐行動擊斃5名武裝分子，對圖巴斯附近法拉（al-Faraa）難民營的空襲殺死4人；另有報道杰寧以西有一人喪生。
《紐約時報》指在杰寧有巴人武裝組織稱，他們向在該市市郊兩個村莊的以軍開火。英國廣播公司（BBC）報道以軍封鎖杰寧多個出入口，僅餘一個出入口開放並設置了檢查站。巴勒斯坦衛生部指以軍包圍了杰寧兩間醫院、巴勒斯坦紅新月會及病人之友協會總部。
以軍周四再表示，當天連續第2日的行動在圖勒凱爾姆擊斃了5名匿藏一間清真寺的巴人武裝分子。以國外長卡茨周三在社交網站X表示以軍在杰寧及圖勒凱爾姆全力行動，為要摧毁在當地建立的伊朗伊斯蘭恐怖基礎設施，稱伊朗透過資助及從約旦走私先進武器，試圖「建立東部恐怖主義前線」。
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯透過發言人警告，以軍在西岸不斷升級的攻擊以及加沙戰爭，將導致可怕和危險的結果，每個人都要為此付出代價。聯合國數據指去年10月7日爆發以哈戰爭以來，有最少637名巴人在西岸被以軍或以國定居者所殺，另有最少19名包括以軍等以色列人，在西岸遭巴人所殺或在當地軍事行動喪生。