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韓環保勝利 憲法院裁政府需更具體減排

【明報專訊】韓國憲法法院周四（29日）就關注氣候人士指控政府應對氣候危機不足，侵害人權，裁定政府要制定為期到2049年的更具體行動來支持其氣候目標。有氣候倡議組織指這次是首度有亞洲的高等法院，就政府的氣候行動作出裁決，或對台灣及日本等有類似訴訟的地區立下判決先例。

是次判決源於2020年起韓國有255名關注氣候人士提出4宗氣候訴訟，指控政府及國會在應對氣候變化方面做得不足，而提告者大多是年輕人。氣候關注者指出韓國現時目標在2030年或之前，將碳排放量削減至較2018年的水平低35%，並不足以應對氣候變遷影響，而這目標沒得到足夠執行計劃的支持。

氣候關注人士指韓國雖提出到2050年或之前實現碳中和，但當局尚未制定2031年之後的減排計劃；他們又稱韓國寬鬆的氣候政策侵犯他們的人權，令他們易受到未來環境惡化和氣候相關破壞造成的影響。

法院在裁決沒要求政府按其碳中和法案制訂更具雄心的2030年目標，亦拒絕原告提出制訂更具體計劃以確保措施實施的要求，稱原告未能證明政策違憲。惟法院同意原告有關政府要制訂2031至2049年的減排計劃的論點，裁定政府在2026年2月28日或之前修改碳中和法，將原告所指的計劃加入其中。

侵犯環境權 威脅未來世代

法院9名法官之一李恩愛指缺乏2031年後減排的具體計劃屬違憲，因它未能充分保護基本權利，侵犯原告的環境權，並向未來數個世代「轉移過多負擔」。原告代表律師之一的尹世鐘表示，裁決確認了氣候變化是一個關係到他們基本權利的問題，每個人都有權免受氣候變化的影響。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）

相關字詞﹕減排 憲法法院 氣候變化 韓國

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