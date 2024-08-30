「冷心低壓」催生「迷走颱風」 氣候暖化加劇風暴殺傷力

另外，有科學家周四（29日）指出，氣候危機使得7月吹襲東亞多地的颱風「格美」變得更猛烈，警告稱除非化石燃料被取代，否則亞洲將成為日益危險的居住地。

各地模擬珊珊路徑現分歧

冷心低壓是一種夏秋兩季較常出現於熱帶地區位於對流層高層的冷中心低壓區，具有反時針方向的風場運動，使得颱風容易被吸引。原本要向北移動的珊珊，被日本列島南側擴展的太平洋高壓阻擋，又被位於九州和四國南部海域的冷心低壓引導，結果轉向西行。

氣象公司Weathernews的預報員山口剛央也指出，珊珊移動緩慢，可能導致原本預計到周三會移動的低壓區無法與珊珊互動，令珊珊無法被西風帶引導，導致該颱風路徑難測。

山口表示，全球氣象機構之間的數值模擬也顯示了各種可能的結果，一些模型預測向東路徑，而另一些預測向西路徑，指這種分歧是不尋常的。

強颱風數量每年料增30%

珊珊襲日之際，世界天氣歸因組織（WWA）的科學家周四（29日）發表報告，指出人為氣候暖化令上月襲擊菲律賓、台灣和中國大陸湖南省的颱風「格美」的強風暴雨加劇，導致災害更加嚴重。

報告指海水溫度升高造成「格美」的風速增加約每小時14公里，降雨量增加14%。科學家指出，如果全球氣溫沒有升至比工業化前高出1.2℃的水平，那麼促成並助長「格美」的溫暖海洋「幾乎不可能」形成。

WWA的模型發現，氣候變暖已使類似「格美」強度的風暴數量增加了30%，從每年5次左右增加到6次或7次。

（日本時報/中央社/法新社/衞報）