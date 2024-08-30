登陸癱瘓九州 「長命」颱風珊珊慢移 豪雨破紀錄25萬戶停電 陸空交通近停擺

料多次登陸 影響至下周

珊珊昨早約8時在九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，由於移動速度約每小時15公里，預計周五前速度還會更慢，周四下午才移動到長崎縣附近、晚上進入熊本縣附近，可能要花上一整天時間才會穿越九州，今早至周六橫越四國後速度也不會加快，估計周日幾乎停滯在本州關西地方，因此帶來的影響也將隨之拉長，甚至可能到下周二仍盤桓在本州一帶，有機會成為登陸日本最長時間的颱風。珊珊昨早登陸九州時，陣風高達每小時252公里，之後減弱，截至下午3時，最高陣風速度為每小時162公里，但仍帶來豪雨。氣象廳表示，已向九州鹿兒島地區發布強烈風暴、巨浪及風暴潮的特別警報。

當局至昨已向全日本520萬人發出疏散令，主要範圍在九州，但也包括中部部分地區。在九州沿海城市宮崎近200棟建築物受損，25人受傷，包括因龍捲風致受傷。宮崎縣部分地區降雨量創下8月份紀錄，其中美鄉町在48小時降下791.5毫米雨量。氣象廳預測，截至周五早上的48小時內，九州南部的降雨量將達1100毫米。

港客機飛福岡花9小時

日本放送協會（NHK）影片顯示，九州部分房屋的屋頂瓦片被吹落、窗戶破損、牆壁及樹木傾倒。鹿兒島市周三晚一名60多歲男子從小船墮海失蹤。NHK報道，截至昨晚9時，包括周二愛知縣發生的山泥傾瀉重創民宅釀3死2傷在內，跟珊珊相關的災情已造成4人死、逾90人受傷及1人失蹤。

截至昨午6時，九州電力公司表示，7個縣約逾20萬戶停電。受颱風影響，汽車巨頭豐田在全日本14間工廠停產，持續至周五，日產和本田也暫停九州廠房運作，半導體公司東京威力科創、瑞薩電子及羅姆也暫停部分廠房的生產。

珊珊亦導致九州交通瘓癱，日航和全日空取消周四及周五逾1000個國內航班和4個國際航班，超過4.4萬乘客受影響。來往九州博多與東京之間的大部分新幹線列車停駛，周五其他部分服務也會受影響；數以百計巴士和渡輪服務暫停。因天氣惡劣，長榮航空一架從台北飛往福岡的班機昨日多次嘗試降落未果，最後折返桃園機場。香港快運一架昨由香港飛往福岡的客機，經過9小時才降落目的地，較原定降落時間遲了5小時。

日本TBS電視台報道，關東地區預計周四下午起開始大範圍降雨。

（中央社/NHK/法新社/路透社）