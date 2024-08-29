澳培訓太平洋島國警隊 牽制中國 北京重申主張各方共推發展

【明報專訊】澳洲總理阿爾巴尼斯周三（28日）出席在湯加舉行的太平洋島國論壇（PIF）峰會後，宣布太平洋島國領袖支持一項名為「太平洋警務倡議」的計劃，即成立多達4個地區警察培訓中心，並建立一支多國危機應變部隊。澳洲會就計劃投入4億澳元（約21.1億港元）資金。法新社指出，這項倡議被視為試圖限制中國在太平洋地區的安全角色。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會回應太平洋島國領導袖同意建立聯合警察部隊，他說：「中方主張各方共同為太平洋島國發展振興作出努力。」
斥21.1億 布里斯班設發展中心
根據該計劃，將成立一支來自各太平洋島國約200名警察組成的部隊，在有需要時派遣到區內熱點和災區支援。澳洲還將在布里斯班設立一個警察發展和協調中心，讓太平洋島國的警員可使用澳洲聯邦警察的設施作培訓，並為部署做好準備。澳洲在未來5年會投放4億澳元協助實施這一計劃，包括提供在太平洋區內建立警察中心的基建成本。
阿爾巴尼斯形容這是「太平洋國家主導的倡議」，反映它們希望在有需時互相支持和幫助。他雖沒點名提及中國，但表示這是太平洋國家共同努力使整個地區更加安全，讓它們自己來維護自身的安全。澳洲智庫洛伊研究所的太平洋島國研究項目主任索拉認為，太平洋島國的支持是對澳洲和太平洋島國論壇的一次外交勝利，因該組織在相關議題上存在分歧。他指出部分太平洋島國領袖希望該協議能填補自身安全的缺口，堪培拉則希望有助「關閉中國尋求達成地區安全協議的窗口」。
瓦努阿圖憂迎合西方排擠中國
不過部分國家仍有疑慮，在該協議宣布前數小時，瓦努阿圖總理薩爾韋擔心該警務計劃可能旨在迎合西方的戰略利益，代表一種「地緣戰略拒止安全論」（geo-strategic denial security doctrine），目的是排擠中國。所羅門群島外交官貝克亦稱，所國政府在計劃敲定之前會展開國內討論。瓦努阿圖和所羅門群島是中國在太平洋地區最親密的盟友。
澳洲一直是太平洋地區的安全合作伙伴，曾在所羅門群島主導維和任務，也在瑙魯、斐濟和巴布亞新幾內亞提供培訓，但警務日益成為北京致力在太平洋建立影響力的基石，中國一直向資源不足的太平洋警隊提供武術訓練和中國製的車隊，2022年與所羅門群島秘密簽署安全協定，惹來澳洲和美國忌憚和關注。