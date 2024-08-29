澳培訓太平洋島國警隊 牽制中國 北京重申主張各方共推發展

斥21.1億 布里斯班設發展中心

根據該計劃，將成立一支來自各太平洋島國約200名警察組成的部隊，在有需要時派遣到區內熱點和災區支援。澳洲還將在布里斯班設立一個警察發展和協調中心，讓太平洋島國的警員可使用澳洲聯邦警察的設施作培訓，並為部署做好準備。澳洲在未來5年會投放4億澳元協助實施這一計劃，包括提供在太平洋區內建立警察中心的基建成本。

阿爾巴尼斯形容這是「太平洋國家主導的倡議」，反映它們希望在有需時互相支持和幫助。他雖沒點名提及中國，但表示這是太平洋國家共同努力使整個地區更加安全，讓它們自己來維護自身的安全。澳洲智庫洛伊研究所的太平洋島國研究項目主任索拉認為，太平洋島國的支持是對澳洲和太平洋島國論壇的一次外交勝利，因該組織在相關議題上存在分歧。他指出部分太平洋島國領袖希望該協議能填補自身安全的缺口，堪培拉則希望有助「關閉中國尋求達成地區安全協議的窗口」。

瓦努阿圖憂迎合西方排擠中國

不過部分國家仍有疑慮，在該協議宣布前數小時，瓦努阿圖總理薩爾韋擔心該警務計劃可能旨在迎合西方的戰略利益，代表一種「地緣戰略拒止安全論」（geo-strategic denial security doctrine），目的是排擠中國。所羅門群島外交官貝克亦稱，所國政府在計劃敲定之前會展開國內討論。瓦努阿圖和所羅門群島是中國在太平洋地區最親密的盟友。

澳洲一直是太平洋地區的安全合作伙伴，曾在所羅門群島主導維和任務，也在瑙魯、斐濟和巴布亞新幾內亞提供培訓，但警務日益成為北京致力在太平洋建立影響力的基石，中國一直向資源不足的太平洋警隊提供武術訓練和中國製的車隊，2022年與所羅門群島秘密簽署安全協定，惹來澳洲和美國忌憚和關注。

（衛報/法新社）