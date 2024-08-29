全球百大科技集群 東京-橫濱壓深港穗

北京超越首爾 中國集群量最多

WIPO全球創新指數（Global Innovation Index）每年發布全球百強科技集群排名（top 100 science and technology clusters）。「科技集群」相當於「科技樞紐」，是通過分析專利申請和科技論文發表數據，梳理出全球發明人和科學論文作者最集中地區。

根據「全球創新指數」最新統計，十大科技集群中7個位於亞洲，3個位於美國。東京-橫濱仍是全球最大科技集群，其次是深圳-香港-廣州，北京比去年上升一位，超越首爾，位居第三。加州聖何塞-三藩市排名第六，是美國的領先科技集群。報告指出，中國連續第二年以最多數量的集群（26個）躋身百強，美國緊隨其後有20個。

位於中等收入經濟體的集群經歷了最強勁的科技增長，其中中國集群的「科技產出」增長最為迅猛，以合肥和鄭州遙遙領先。其他中等收入經濟體集群中，開羅增長率最高，其次為印度欽奈和土耳其伊斯坦堡。

（法新社/聯合國網站）