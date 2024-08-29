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英揆預告「痛苦」秋季預算案 暗示加稅削支

【明報專訊】英國首相施紀賢周二（27日）在唐寧街發表7月上任以來首場重要演說，警告國家前景黯淡，民眾將面對更難難日子，今年10月將發表「痛苦的」秋季預算案，暗示會加稅及削減開支。

施紀賢批前朝「腐爛」管治

施紀賢表示，英國正處於社會和經濟的「黑洞」中，「情况在好轉前會變得更差」。他多次以「腐爛」形容國家，批評前朝保守黨政府的「14年腐爛」管治，留下220億鎊的財政黑洞，預告10月政府將被迫作出更多不受歡迎的決定，呼籲民眾要為「長遠利益接受短期痛苦」，「10月的預算案將是痛苦的，鑑於當前的處境，我們別無選擇，那些負擔能力最強的人應承擔更重的責任」，暗示會向部分人加稅。工黨曾承諾不會向打工仔加稅，意味排除提高薪俸稅及其他社會保障及增值稅，外界猜測可能會提高利得稅。

對於早前全國多地爆發騷亂，施紀賢表示，騷亂暴露了「一個極不健康的社會」現狀，它在過去10年因「分裂和衰落變得脆弱」，並受到民粹主義影響。

不過，與工黨關係密切的英國聯合工會認為施紀賢的演說過於悲觀。工會秘書長格雷厄姆說：「英國的黯淡景象不是我們現在需要的。」

（衛報/華盛頓郵報/法新社）

相關字詞﹕英國 加稅 預算案 施紀賢（Keir Starmer） 英國首相

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