強颱珊珊破壞恐數十年一遇 日嚴陣以待

珊珊昨午1時位於日本屋久島西南偏南約80公里，以緩慢速度向北移動，中心風力每小時180公里，陣風達每小時252公里。氣象廳稱，由於珊珊移速慢、路徑複雜難以預測，可能成為「迷走型颱風」，預計對日本由南到北廣泛地區的影響時間及範圍都將拉長及擴大。當局預計珊珊周五上午前登陸九州，周六可能會登陸四國，翌日登陸本州。從現時預測路徑來看，珊珊路徑類似2022年颱風南瑪都。南瑪都當年被日媒稱為「史上最強等級」颱風，登陸九州後帶來破紀錄風力和大雨，造成5人死亡。

豐田停產 本州塌山泥1死2失蹤

本州愛知縣蒲郡市周二晚發生山泥傾瀉，一間兩層高木屋被掩，其中一名70多歲婦人被救出時心肺停止，另一名40多歲女子重傷，2人失蹤。

日本氣象廳昨向鹿兒島縣發出最高級別的暴風及海浪特別警報，之後再發布風暴潮特別警報。特別警報為氣象廳現行機制中最高級別的警報，當預料惡劣天氣達數十年一遇程度時便會發出。這是2013年氣象廳引入特別警報制度後，第4次針對熱帶氣旋發出的暴風及海浪特別警報。中央政府昨成立「特定災害對策本部」，是繼南瑪都後再度因颱風來襲成立特定災害對策本部。

全日空取消周三至周五219班航班，日航則取消周三至周四172班國內和6班國際航班。豐田車廠昨宣布旗下全國工廠停產。

風暴也打亂近日準備宣布參選自民黨總裁的前環境大臣小泉進次郎和現任內閣官房長官林芳正的競選部署。林芳正原定周二宣布參選，但因要負責中央政府災防應變危機管理工作，押後到9月3日舉行參選記者會。原定周五宣布參選的小泉進次郎，延至9月6日舉行記者會。

（朝日新聞/讀賣新聞/法新社/產經新聞）