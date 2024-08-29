特朗普涉國家公墓拉票 惹質疑

墓旁豎拇指 拍照與職員衝突

周一是美軍撤出阿富汗3周年。安葬當年事故中13名陣亡軍人的阿靈頓國家公墓舉行了獻花儀式，向來抨擊拜登撤軍安排的特朗普也有參與。不過，美國全國公共廣播電台（NPR）周二引述消息報道，一名公墓職員阻撓特朗普的職員拍攝照片和錄影時，遭兩名競選團職員惡言相向並推撞。特朗普後來又在軍人墓碑旁咧嘴笑着豎拇指，被質疑對陣亡軍人不敬。

公墓周二表示，聯邦法例規定該墓園禁止任何政治競選或與選舉有關的活動，包括安排攝影師，並早已通知特朗普團隊。特朗普發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）則說，該攝影師本來獲准進入現場，但被一名「有精神問題」的職員攔阻。

另一方面，聯邦特別檢察官史密斯（Jack Smith）周二提交精簡版起訴書，調整了對特朗普陰謀推翻2020年大選結果的指控，謀求趕在11月5日大選前展開聆訊。因應7月最高法院裁決訂明總統任內的官方行為免受刑起訴，新起訴書刪除了特朗普與官員通訊相關的特定指控，又側重了他為2020年大選的「總統候選人」，刪掉了「第45任總統、角逐連任候選人」的稱謂。司法部有不成文規定，這類訴訟的起訴書須於距大選日60天以前提交，以免影響選民。

（華盛頓郵報/紐約時報）