華企建廠生枝節 成兩黨攻訐磨心

【明報專訊】中國電動車電池製造商國軒高科的美國子公司Gotion兩年前計劃在密歇根州格林鎮（Green Charter Township）斥資24億美元（約187億港元）建廠。Gotion除了獲州政府8億美元（62.4億港元）資助，亦可根據《通脹削減法案》獲稅務減免。惟有關計劃在兩年間因環境污染、國安風險等爭議不斷，除了成為民主、共和兩黨互相攻訐戰場，亦有意見質疑向中國企業提供補貼是否增加就業職位的唯一途逕。
美國共和黨副總統候選人萬斯周二（27日）舉行集會所在的牧場，其擁有人是「向Gotion說不」運動主要成員，現場就掛有「制止中國人搶地」、「制止Gotion在該州設廠」的標語（圖，法新社）；萬斯在演說提及Gotion時，現場出席活動的500名民眾發出噓聲。
特朗普轉軚 反密州Gotion廠
《紐約時報》報道，有居民憂慮工廠會被中國用作監視美國人，亦污染環境。格林鎮民去年11月投票罷免支持對Gotion提供稅務寬免的5名鎮委員成員，Gotion今年3月就建廠計劃一事跟鎮當局對簿公堂，原因是後來上任的鎮委員否決建廠關鍵協議。
電池廠預計提供逾2000個職位，密歇根州長惠特默曾形容是該州一項勝利。特朗普3月及7月亦曾表示歡迎中國企業在內的外國公司到美國建車廠，只要工廠員工是美國人就可，但他在上周轉軚，稱Gotion工廠對密歇根和美國都非常不利，會使密歇根民眾「受制於中國共產黨」。
（紐約時報/Politico）
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