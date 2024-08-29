共和黨搶攻鐵鏽帶 打中國威脅牌 特朗普副手密歇根打頭陣 指華崛起搶飯碗

中國挑戰及生活成本上漲成為今屆美國大選的主要議題，萬斯前日在集會尋求將兩者跟賀錦麗扯上關係，藉此爭取民眾對特朗普與他的支持。他指賀錦麗要為中國企業在密歇根州設工廠、中國從密歇根州汽車企業搶走工作而負責。

萬斯斥賀錦麗助華企密歇根設廠

萬斯亦就中國電動車電池製造商「國軒高科」（Gotion High-Tech）「落戶」密歇根州一事指摘賀錦麗，稱：「賀錦麗不僅想容許中國共產黨在美國土地上建廠房，她更想用我們的稅金付錢給他們這樣做（建廠）。」他又指民主黨人正協助中國從內到外摧毁和取代美國汽車工業。

萬斯又將密歇根州的中國工廠及特朗普承諾對中國徵收關稅做比較，指後者將降低美國民眾稅金。他指：「我們腐敗的領袖（意指拜登政府）表示如對中國徵收關稅，物價就上漲。相反地特朗普確實這樣做，（結果）製造業復蘇及美國民眾的物價下降。」

萬斯又指汽油及生活雜貨價格「在賀錦麗領導下」上漲，令民眾要多做數份工作維持生計；同時又把高不可攀的房價、平均5萬美元（約39萬港元）的汽車價格，及國民總值逾1萬億美元（逾7.8萬億港元）的信用卡債務，都跟賀錦麗聯繫起來。

萬斯亦談及賀錦麗2022年在通過《通脹削減法案》（IRA）所投的關鍵一票；該法案旨在增加美國綠色製造業的職位，為綠色能源提供數十億計美元補助，吸引了外國企業到美國投資，而計劃在密歇根州設廠的國軒高科亦可藉法案獲稅務減免。萬斯過去曾不止一次批評賀錦麗以副總統作為參議院議長身分投下關鍵一票通過的IRA，令大量資源及製造業職位轉移到中國。

《華盛頓郵報》報道指出，萬斯認為若汽車業轉向電動車，會令美國大量資金和就業機會輸往中國，但《華郵》本月中的事實核查報道指出，他的說法忽略法案旨在中國完全控制電動車市場前，讓美國能夠追趕上去；法案亦有不少條款不僅為抗衡中國在綠色能源領導地位，亦推動了美國的製造業。報道引述高盛分析，指法案通過後一年，美國44州宣布了280個潔淨能源項目，相當於有2820億美元（近2.2萬億港元）投資，並將創造17.5萬個就業機會。

北京：反對美大選拿中國說事

萬斯在上月亦曾指中國是美國最大威脅，中國外交部其後回應時表示，一向反對美國大選拿中國說事。

周二的集會是萬斯及共和黨總統候選人特朗普，本周到訪鐵鏽帶大選游離州連串活動的首站，兩人稍後亦將到訪威斯康星及賓夕法尼亞兩個游離州。

（Politico/紐約時報/Mlive）