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塔利班頒道德法遏女權捱轟 公共場所「噤聲」 聯國官員斥「使婦女變影子」

【明報專訊】塔利班2021年重奪阿富汗控制權後，日前首次正式頒布道德法律嚴格規範國民衣著和言行。當中除了不准男性剃鬚及穿著未過膝頭的短褲，加諸婦女的規條尤為嚴苛，包括服裝必須完全覆蓋整個人，還不得在公共場所讓人聽見聲音、在寓所裏也不得高聲唱歌等。法律惹起人權組織等方抨擊打壓人身自由，聯合國人權事務高級專員周二（27日）指摘使婦女「變成影子」。

不准家中高歌 大聲說話

塔利班按他們對伊斯蘭教法的嚴格詮釋，制定了一套35條關乎國民生活、衣著和言行的法律，7月31日刊憲和經最高精神領袖阿洪扎達確認，上周三在司法部官網正式頒布。其中針對婦女的條文，包括在親屬以外的男子、非伊斯蘭教婦女所在空間，必須蒙面和遮蔽全身，衣物不該是薄和緊身，不能直視沒有血緣或婚姻關係的男性，成年婦女外出須「確保外人聽不到自己的聲音」，在寓所內也不能高聲唱歌、朗讀或大聲說話等。

道德法律規管男性的條款包括必須蓄留鬍鬚兼不能修剪、在寓所外不能外露肚臍至膝蓋部位、不能直視沒有血緣或婚姻關係的女性、不能駕車載送沒有男性親屬陪同或無戴面紗的婦女等。此外，國民不能避開禱告、齋戒，不得公開演奏或聽音樂、不能保存生物（包括人）圖像、不能創作或觀看手機或電腦上的生物圖像、不能忤逆父母、不能通姦、不能賭博、不能讓動物打架、禁止同性戀、禁止在公眾場合及非伊斯蘭節日演奏音樂。

塔利班表示勸善懲惡部將負責執法。初犯會接口頭勸籲，再犯可被罰款、拘留1小時至3天；屢犯者會被移交法庭處理。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）周二指上述法律試圖徹底泯滅阿富汗婦女在公共場所的存在、剝奪她們的自主權，使她們淪為「沒有面容、沒有聲音的影子」，呼籲即時撤銷這一系列「令人震驚」的法律。

喀布爾37歲主婦哈利馬對路透社表示，她覺得塔利班「想把婦女清除出社會」。人權觀察女性權利部副主任巴爾（Heather Barr）表示這當中許多規條早已在過去3年實施，塔利班如令正式化規範，代表「打壓穩步升級」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利敦促結束對阿富汗女性的「有系統的虐待」，否則可能構成反人類罪行中的性別迫害。

被批「性別隔離」 塔利班強調教義

聯合國阿富汗援助團團長奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）周日稱新法對阿富汗的未來是「痛苦的遠景」，道德監察員擁有酌處權，可以根據廣泛而含糊的規條來威脅和拘留任何人。聯合國向來批評塔利班對婦女遏制是「性別隔離」，它在阿富汗社會製造「恐懼氣氛」。保護記者委員會（CPJ）上周五也憂慮新法箝制被指違反伊斯蘭法、羞辱穆斯林等內容，損害新聞自由。

塔利班聲稱尊重婦女權利，但得符合伊斯蘭教法及當地風俗。政府發言人周一強調，這些法律基於伊斯蘭教義，不理解這一點而拒絕這些法律是「傲慢的表現」。

（法新社/路透社/CNN）

相關字詞﹕伊斯蘭 伊斯蘭法律 婦女權益 人身自由 阿富汗 塔利班

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