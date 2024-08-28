數學天才創Tg 自詡自由捍衛者

法稱非政治拘捕 克宮促勿恫嚇

39歲的杜羅夫（Pavel Durov）被捕，引發法治與言論自由界限的爭論。法國檢察官周一（26日）表示，正調查杜羅夫涉及經營一個允許非法交易、兒童色情、販毒和詐欺的網上平台，以及拒絕向當局通報資訊、洗錢及向犯罪分子提供加密服務。法國總統馬克龍強調拘捕他與政治無關，克里姆林宮周二則指法方的指控很嚴重，不要試圖恫嚇他。

杜羅夫1984年生於蘇聯，4歲時隨家人移居意大利，蘇聯解體後一家搬回俄羅斯。杜羅夫說，他與哥哥從小就是數學天才，「我們都熱中編程及設計東西」。他說，家人回國時從意大利帶了一部IBM電腦，成為1990年代初在俄羅斯少數可自學電腦編程的家庭之一。杜羅夫於2006年大學畢業不久就創立了「俄版facebook」VK，他亦被稱為「俄羅斯的朱克伯格」。

杜羅夫很快就與克宮交惡。2013年大批示威者使用VK在烏克蘭首都基輔組織抗議活動、反對親俄總統亞努科維奇時，克宮要求杜羅夫交出烏克蘭用戶的資料，他拒絕後因為受壓而辭去VK總裁一職，出售其所持公司股份後離開俄羅斯。杜羅夫說：「對我來說，這從來都不是為了致富。我生命中的一切都是為了變得自由。在我能力所及的範圍內，我的使命就是讓其他人變得自由。我不想聽命於任何人」。

他與克宮交手的經驗促使他與哥哥希望建立一個能擺脫政府監控的平台，兩人於2013年創立Tg。這個端到端的加密通訊軟件及保障用戶私穩的承諾，吸引數以億計用戶加入，包括2015年11月策劃巴黎襲擊的恐怖分子。Tg被指摘成為恐怖分子幫兇，但杜羅夫堅拒在Tg解密上讓步，惹多國不滿。

自爆15年持續捐精 孩子逾百

擁有阿聯酋及法國公民身分的杜羅夫定居迪拜，身家估計有91.5億美元（約714億港元）。今年7月他曾自爆過去15年持續捐精，是逾100名孩子的父親。

（CNN/衛報/法新社）

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