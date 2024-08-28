英加澳改移民政策 留學生轉往美德意奧

加英需求2月份起下降

國際升學資料網上平台Studyportals根據所有Studyportals網站每周頁面瀏覽數據，調查潛在留學生對澳洲、加拿大和英國興趣的變化，本月初發表最新調查結果指出，今年截至7月，外國學生對留學英國、澳洲和加拿大的需求，與今年首周相比分別下降了25.8％、25.1％和17.6％。其中加拿大和英國因為政策變化年初開始生效，需求從2月份開始下降。

Studyportals指出，對英國的需求最近回升，可能反映對英國7月大選結果的樂觀情緒，英國的國際教育持份者和海外學生希望工黨政府對留學生採取較寬鬆態度。

愈來愈多有意到海外留學的學生將目光從澳洲、加拿大和英國轉向其他目的地。數據顯示過去12個月，美國到校學士和碩士課程吸引了來自每個留學生來源國的瀏覽量增加。在歐洲，意大利和德國吸引力也正增加。對於尼日利亞留學生，奧地利院校提供了具吸引力的歐洲選項。

（Studyportals/ICEF Monitor）