澳洲大削國際生 明年限收27萬人 堵假讀書真工作「後門」 稱讓升學領域更公平

根據周二公布的新政策，這27萬人限額當中，大學學位佔14.5萬，技術訓練學校佔9.5萬人，其他高等院校為3萬人，當局會為每間院校設定限額。澳洲廣播公司報道，根據政府數據，27萬人的上限將較去年人數少5.3萬人，亦較疫情前少7000人。數據顯示明年大學學額水平將與目前接近，減幅主要集中在技術訓練學校，報讀這些學校的學生正是近年留學生人數大幅增加所在。教育部長克萊爾（Jason Clare）表示，近期有超過150間這些「幽靈學院」關閉，形容它們是民眾到澳洲工作而非讀書的「後門」。

收生回復疫前 大學增技校減

克萊爾周二舉行記者會時表示，按照新規定，大學可招收的學生將會增加15%，但技術訓練學校則會減少20%。他說：「與疫情前相較，目前我國大學約多了10%的國際學生，私立職業訓練機構更多了一半。」在新措施下，國際學生人數將會回復至疫前水平。他說，改革目的不是要限制外國學生到澳洲升學，而是讓相關領域變得更好、更公平，有助這個領域未來建立在更可持續的基礎上。

樓價租金移民數目 影響明年大選

澳洲2022年提高年度移民人數，以幫助企業招聘外勞，彌補新冠疫情期間實施嚴格邊境管制導致外國學生和勞工兩年來無法進入澳洲而出現人力短缺現象，結果移民人數大增。截至去年9月30日的一年間，澳洲淨移民人數增加60%，達破紀錄54.9萬人，當中印度、中國和菲律賓學生最多。

隨着移民湧入，住宅售價和租金隨之上漲，政府自去年開始採取一連串行動，力圖控制創紀錄的移民人數，包括上月將外國學生簽證費用調高一倍多，並承諾堵塞法律漏洞，修補一項允許他們持續延長居留的法規。澳洲明年將舉行大選，民調顯示，選民擔心大量移入的外國學生和勞工增加樓市壓力，《衛報》周二發表的民調顯示，69%澳洲人將樓價高企歸咎於移民。不過，今年4月一項研究顯示，留學生並非樓市熾熱主因（見圖）。

加拿大收緊臨時外勞申請

另一方面，加拿大政府周一宣布進一步減少加拿大僱主對臨時外勞申請計劃的依賴，並消除對該申請計劃的濫用和欺詐行為。從9月26日起，在失業率達6%以上的大都會地區，政府將暫停批准低薪臨時外勞申請。除部分工種外，僱主通過低薪職位類別臨時外勞申請計劃僱用的外勞數量，不得超過其勞動力總數的一成，低於之前的兩成水平；臨時外勞的最長就業期限也將從兩年減至1年。

（路透社/法新社/彭博社/中央社）