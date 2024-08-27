黑幫家族多移民後代 首相批慷慨收容政策

部分頭目在他國遙控幫派

瑞典約有40個黑幫家族，他們通常是移民的第二代或第三代，包括南斯拉夫內戰時期入境的難民後代，或家人來自索馬里。他們雖然已經是瑞典公民，但與瑞典文化格格不入，家族觀念與身分認同跟一般原生瑞典人存在落差，家族關係更為深厚。此外，部分黑幫領袖還身處其他國家，包括土耳其、塞爾維亞。

例如2010年代後冒起的黑幫「狐步舞」（Foxtrot），就是由在瑞典長大的伊拉克庫爾德移民後代馬吉德（Rawa Majid）領導。他2018年以投資名義取得土耳其公民資格，從此在那裏遙控其瑞典幫派活動。

跨境販毒的「死亡巡邏隊」（Dödspatrullen）是索馬里─瑞典黑幫，其成員也多是第二代移民。

瑞典現首相克里斯特松（Ulf Kristersson，圖）抨擊黑幫猖獗源於近年的「慷慨收容」政策。2015年，瑞典收容了16.3萬名申請庇護的難民，錄得歐洲國家中最高的人均收容難民比率。不過，已在瑞典存在數十年的活躍黑幫雖有在新移民加入後而擴大犯罪網絡，但新移民成員比例不高。

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