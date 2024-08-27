瑞典黑幫禍延鄰國 輸出「童兵」行兇 20年間安全國變危險 警方伙丹麥挪威跨境打擊

上周三（21日），瑞典、丹麥和挪威的司法部長開會後宣布加強打擊瑞典黑幫的合作，包括丹麥、挪威將在瑞典警方請求下派警員到瑞典實施聯合行動和聯合巡邏，另外研究加重嚴重罪行刑罰和打擊措施、協力追求引渡僑居第三國的黑幫頭目等。此前，斯德哥爾摩設立的北歐打擊幫派警察中心已有芬蘭、挪威警員駐紮，丹麥最近亦加入。挪威與瑞典另於兩國邊境設跨境警署，防止瑞典黑幫在挪威境內作案或偷運毒品、武器進入。丹麥則本月起加強監察連接瑞典的邊境口岸和鐵道，堵截嫌疑罪犯入境。

這些措施源於瑞典黑幫不僅活躍於該國，還向鄰國擴展販毒等市場，以及為鄰國黑幫輸出年紀愈來愈小的「童兵」殺手。丹麥今年4月以來涉及「童兵」等的槍擊、炸彈案便最少25宗。挪威警方亦表示該國多個黑幫跟瑞典有聯繫，北部社區尤受瑞典黑幫威脅。芬蘭內政部長蘭塔寧也指出芬蘭有向瑞典犯罪模式發展的趨勢。

全國6.2萬人涉黑 涉炸彈涉槍案增

瑞典由最安全國家之一變成最危險國家之一，只是短短20年左右的事。2021年一項分析22個歐洲國家的研究顯示，瑞典是自2000年以來致命槍擊案唯一大幅增加的國家。瑞典人口僅1056萬，因黑幫問題，自2017年每年有逾300宗槍擊案，成為槍械暴力人均比率最高的歐盟成員國。此外，該國去年錄得破紀錄的149宗炸彈襲擊，連同未實行的共達351宗，較2022年的191宗多了83%。

瑞典警方報告全國合計6.2萬人涉及幫派（活躍成員1.4萬人），遠高於丹麥的1257名或芬蘭的350名。這些黑幫常為爭奪地盤、毒品市場、仇殺等引發暴力。最矚目是去年9月，兩個發迹於烏普薩拉（Uppsala）的黑幫起衝突，掀起近20天涉及多個城市的逾40宗暴力，促使政府調動軍隊協助警方執法。

未滿18歲刑期短 屢現童兵殺人放炸彈

黑幫為逃避嚴重罪行可被判終身監禁的刑責，近年加強招募最多只會羈押4年的未滿18歲的青少年，部分進行放置炸彈和開槍殺人等暴行的「童兵」甚至只有10歲。本月11日，一名13歲男童就在馬爾默涉嫌槍傷一名25歲男子；一名17歲青年去年3月為暗殺敵對幫派一名頭目，在哈塞爾比引爆15公斤炸藥，牽連損毁了一整排200餘人居住的排屋。

歐洲著名的槍械暴力智庫弗萊米什和平研究所所長迪凱（Nils Duquet）認為，黑幫找年輕人拿槍、扔手榴彈、放炸藥，是使瑞典槍械案激增、情况更為暴力的緣由。多族群聚居的低收入地區，失學、失業青少年往往是黑幫的獵物，但黑幫近年招攬對象也因互聯網而擴大，他們會透過社交平台以金錢、名牌衣服等利誘不同背景的男孩加入。瑞典國營電視台SVT最近報道，一名為幫派募員的人表示，他專找「得不到關愛的年輕人」，因他能以「大哥」姿態靠近。

瑞典與丹麥已決定聯合打擊黑幫通過網絡招攬兒童、青少年現象，規管Telegram、TikTok等平台招募廣告，要求問責等。瑞典去年增列招募兒童犯罪為刑事罪行，但迄今僅20宗檢控罪成。

（綜合報道）

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