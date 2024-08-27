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俄炸烏大半州份 最少6死多地停電

【明報專訊】俄羅斯昨天（26日）大規模轟炸涉及烏克蘭全國逾一半地區，包括首都基輔，造成最少6人死，多處地區斷電。另外，路透社周日表示，烏克蘭東部一間酒店上周六遭疑似俄羅斯導彈襲擊，導致其採訪團隊中的英籍安全顧問喪生，另外兩名記者受傷。

烏克蘭總理什米加爾表示，全國逾一半地區（即15個州）周一早上遭俄軍無人機、巡航導彈或高超音速導彈「匕首」攻擊，造成多人傷亡。烏克蘭總統澤連斯基稱，俄軍發射了逾100支導彈及約100架無人機，是歷來其中一次最大的聯合攻擊。南部敖德薩、扎波羅熱州及北部哈爾科夫州的州長均稱其地區受襲，促民眾躲避。空襲導致西部城市盧茨克、東部第聶伯羅及扎波羅熱共最少3人死。扎波羅熱、利沃夫及蘇梅州等的能源設施亦受到攻擊，其中利沃夫部分地區停電。首都基輔發生最少7次爆炸，電力和供水中斷。

烏東酒店被襲 路透團隊一死兩傷

另外，路透社周日發表聲明，稱旗下6人採訪團隊下榻的烏東克拉莫托斯克市藍寶石酒店，上周六遭一枚導彈擊中，38歲安全顧問埃文斯（Ryan Evans）當場身亡。路透社向埃文斯的家人致以深切哀悼。烏克蘭總統澤連斯基表示，該間酒店遭射程可達500公里的俄軍伊斯坎德爾導彈攻擊。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）

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