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澳洲僱員「離線權」生效 公餘可「不讀不回」信息

【明報專訊】澳洲周一（26日）實施新法例，大多數僱員在工作時間以外可以選擇不看和不回覆工作信息，僱主不得因此懲罰員工。工會和打工仔普遍支持新法，認為讓員工有拒絕被接觸的依據，但資方批評此舉會影響競爭力。

緊急情况准僱主聯繫員工

這項名為「離線權」（Right-to-disconnect）的新法適用於15人或以上的中大型公司，一年後擴大至其他小企業。針對緊急情况和不固定工時的工作，新例仍允許僱主聯繫員工，員工只可在「合理情况」下拒絕回應。若有爭論，將交由澳洲公平就業委員會（FWC）按雙方理據作判斷及裁定，例如員工角色、公司聯絡員工的理由和加班費等。如違反條例，員工最高罰款1.9萬澳元（約10萬港元），公司罰款最高9.4萬澳元（約50萬港元）。

打工仔撐新法 僱主組織憂乏彈性

澳洲總理阿爾巴尼斯表示，希望新法確保人們不用24小時上班，稱這涉及精神健康問題，讓人們能夠脫離工作，與家人和生活連繫。工會亦支持法例，稱新冠疫情以來在家工作潮流令「公私不分」問題加劇，影響生活，法例讓員工有信心向公司說「不」，是「打工仔歷史性的一天」。

不過，代表僱主的「澳洲工業組織」表示，新規應用方式不明確，對老闆和僱主來說都會造成困擾，又稱新例下工作將變得「缺乏彈性」，進而導致經濟放緩。智庫澳洲研究所（Australia Institute）去年一項民調顯示，澳洲人去年平均無酬加班281小時，估計相關勞動力價值相當於1300億澳元（約6860億港元）。

歐盟及拉丁美洲約20個國家已有「離線權」法例，法國早於2017年推行，曾有公司因持續要求一名員工電話長開以應對緊急情况，被罰款6萬歐元（約52萬港元）。

（路透社/法新社）

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