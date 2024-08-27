朝機近年屢闖領空 韓加緊斥資佈防

激光武器截擊 每次成本低至10元

韓國自2014年起，多次在朝鮮無人機墜於坡州、仁川、白翎島、江原道等地山野，才知道朝鮮犯境。2017年6月當局檢視一架墜機攝影紀錄，赫然發現它曾飛至慶尚北道星州的駐韓美軍薩德部隊基地一帶。而2022年12月，朝鮮無人機更是在眾目睽睽下進出韓國首都圈。惟因無人機低飛不超過3000米能避過偵測雷達，其體積太小又難以擊落。

韓國除了加設低空雷達RPS-42，防衛產業廳去年宣布斥資逾485億韓圜（近3億港元），建設可檢測和識別超小型無人機，然後通過無線電干擾使之無法運作的反無人機防禦系統保護軍政等主要設施。此外，它2019年8月起斥871億韓圜（約4.93億港元）開發的「星戰計劃」激光武器「Block-Ⅰ」將於今年底開始部署。它能通過發射一、兩秒光束擊毁小型無人機，倘以兩、三公里距離射出逾10秒亦可擊毁。

此外，韓國自2008年開發戰略無人機。韓國防衛產業廳今年1月宣布以4717億韓圜（約28億港元）量產適用於中等高度空域的偵察無人機（MUAV），預計2027年起服役，提升對朝鮮的偵察監察能力。此款無人機翼展25米、長13米、高3米，能在離地10公里至12公里的空中，以最高時速195節持續飛行約24小時，捕捉逾100公里範圍的高解像影像。日後將部署於戰艦、駐紮於黃海接近海上分界線的延坪島等島嶼海軍陸戰隊。

（亞洲時報/韓聯社/MBC）