朝公開自殺式無人機 模擬炸韓坦克 官媒稱「肩負海陸攻敵」 金正恩促加強戰鬥測試

朝中社報道，朝鮮國防科學院無人機研究所在上周六的無人機性能試驗中，多款無人機沿設定的不同航線飛行，各自正確識別並命中目標。報道稱這些無人機「應用於不同攻擊範圍」，「肩負在地面和海上攻擊任何敵方目標的使命」。

金正恩表示，研發不同類型的無人機並不斷提高其戰鬥性能是戰爭準備的重要一部分，要求加強研製戰略偵察及多用途攻擊型無人機，以及自殺式無人機，同時又要研發核魚雷等水中戰略武器系統，以及各種自爆無人潛艇。金正恩強調，無人機開發需積極採用人工智能（AI）技術。

韓媒：外形似以製無人機

朝媒同日刊登兩款外觀為白色的自殺式無人機，攻擊形似韓國K2主戰坦克的模擬目標並引爆的照片。韓聯社形容這兩款無人機的外形與以色列製「哈洛普」（Harop）和Hero-30自殺式無人機相似。路透社指出，朝鮮官媒發布的照片顯示最少4種不同類型的無人機，部分由小型火箭引擎輔助升空後，主體分離飛行。

韓國聯合參謀本部昨在簡報會上被記者問到，部分朝鮮無人機在外觀上跟俄羅斯「柳葉刀」（Lancet）及伊朗「見證者」（Shahed）自殺式無人機有何相似之處時，回答稱已知俄羅斯曾向朝鮮餽贈無人機，韓方將多方面分析朝鮮最新展示無人機的性能有否提升。

韓軍指俄曾贈朝無人機

美國《新聞周刊》早前報道，朝鮮去年7月閱兵時曾展示兩款分別形似美國「全球鷹」（Global Hawk）和「死神」（Reaper）的無人機，其中貌似「死神」的Saetbyul-9機獲設計成可攜載滑翔炸彈和空對地導彈等武器。朝鮮中央電視台今年1月播出的紀錄片顯示，金正恩曾視察無人機等最新型軍備的研發情况。

金正恩去年12月批評「美國令戰爭難以避免」，指示今年內加強研製核武、無人機及發射3枚間諜衛星。朝鮮今年1月至4月多次作可攜核武的無人攻擊潛艇水中爆破測試，其中朝媒宣稱，4月初「海嘯-2」（Haeil-2）攜核無人潛艇潛航了逾71小時後成功引爆目標。朝方稱所測試的武器為「核無人水中攻擊艇」，但外界稱之為「核魚雷」，有韓國專家認為，它由巡航導彈改製而成。

（朝中社/韓聯社/路透社/中新社/新聞周刊）