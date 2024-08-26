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平台被指縱容犯罪 Tg創辦人法國被捕

【明報專訊】法國傳媒援引匿名官員報道，同時擁有俄羅斯、法國和阿聯酋國籍的通訊軟件Telegram（Tg）創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov，圖）前晚抵埗法國後被捕，預計周日（25日）上庭接受正式起訴。法媒指拘捕令是由防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN發出，案件在初步調查階段，涉及多項罪名。杜羅夫被指控未能採取行動，防止危險使用Tg或將之作為犯罪用途。俄羅斯駐法大使館要求法方容許他們為杜羅夫提供領事接觸，俄國外交官也在接觸杜羅夫的律師。

俄使館求接觸「俄版朱克伯格」

法國新聞網站TF1報道，杜羅夫在晚上約8時乘坐私人飛機從阿塞拜疆飛抵巴黎-勒布爾熱機場後，被手持拘捕令的警員逮捕受查。TF1與法國電視台BFM報道，調查重點在於Tg缺乏版主（moderators），警方認為這會縱容該通訊應用程式上的犯罪活動難以遏止。法新社報道，拘捕令是由OFMIN發出，有關初步調查涵蓋詐騙、販毒、網絡欺凌、有組織犯罪、宣揚恐怖主義等罪名。調查人員對杜羅夫明知被通緝仍到巴黎感到驚訝。

警指Tg缺版主 助長詐騙販毒

39歲的杜羅夫出生於蘇聯列寧格勒（今俄羅斯聖彼得堡），母親來自烏克蘭，現定居迪拜，兼具法國和阿聯酋國籍。杜羅夫2006年在俄國創立類似facebook的社交平台VK，有「俄版朱克伯格」之稱，2013年再與兄長推出加密及自毁信息的即時通訊程式Tg。

中立拒審查 成俄烏第二戰場

杜羅夫一貫拒絕審查內容，一些評論讚美他是言論自由的堅定倡導者。他曾表示，有些政府試圖對他施壓，但其應用程式應屬「中立平台」，而非「地緣政治參與者」。

他曾因拒應俄國官方要求關閉VK上的異見群組或帳號，結果出售VK股權，2014年離開俄羅斯，後來再拒絕執行俄國法庭命令，未予國安部門權限取得Tg用戶的加密信息，俄羅斯官方2018年起封鎖Tg，惟現實是Tg至今仍然有大批俄羅斯用戶。

2022年俄軍侵烏以來，不受官方審查的Tg成為俄國獨立媒體的生存空間，也是俄、烏政治宣傳的「虛擬戰場」。惟路透社稱，隨着Telegram在歐洲漸受歡迎，法國等國家開始擔心Tg的用戶安全和資料外泄問題。

（路透社）

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