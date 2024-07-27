波音存風險 NASA改SpaceX接滯留太空人

返航四度延期 留8天變8月

威爾摩（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在今年6月5日乘搭星際客機升空，翌日抵達國際太空站（ISS），星際客機亦成為美國歷來第6款載NASA太空人升空的美製太空船。惟太空船升空並不順利，太空船原定5月6日升空，但先後因氧氣安全閥故障、推進系統氦氣泄漏及電腦系統問題，曾數次更改日期及兩度押後發射，飛向ISS途中又有推進器故障。

NASA與波音其後研究星際客機若接載太空人返回地球，有關問題會否構成威脅，其間威爾摩和威廉斯的返航日子最少四度延期。NASA署長尼爾森最終宣布兩人明年2月將偕同另外兩名太空人，乘搭波音對手、SpaceX的載人「龍」飛船返回地球。NASA正準備讓星際客機下月不載人情况重返地球。

兩名太空人的試飛任務原定為期8天，最新安排意味他們將要逗留太空站長達8個月。NASA指兩人將利用額外駐站時間，跟站內其他7名太空人一同參與科學實驗。尼爾森表示已跟波音行政總裁歐特博格（Kelly Ortberg）討論NASA的決定，相信波音會繼續其星際客機計劃，又指「100%」肯定未來星際客機將再搭載太空人升空。

（華爾街日報/法新社/路透社）