分析：危險升級 未足全面開戰

【明報專訊】近一個月來，黎巴嫩、以色列以至整個中東地區一直在等待真主黨為其頭號軍事指揮官舒凱爾被殺報復。真主黨與以色列周日的大規模互相攻擊，是否代表一場更大規模戰爭已開始？有分析指未必，但也是一次嚴重且危險的升級。
英國廣播公司（BBC）安全事務特派員加德納（Frank Gardner）指出，以軍與真主黨都不希望爆發全面戰爭，但問題在於以色列和真主黨是否認為所做已經足夠，而答案很可能是否定的。
據美國有線新聞網絡（CNN）對公開數據的分析，自去年10月以哈戰爭以來，真主黨在與以色列的邊境對抗中已損失400多名戰士，其中包括指揮官，約150名平民在以色列的襲擊中喪生。在黎巴嫩南部，更多人被以色列的襲擊所逼遷。對於真主黨，這種形勢可能會讓他們感到愈來愈受威脅。衝突對以色列的影響也大，逾6萬人從其北部邊境地區流離失所，數十人喪生，其中包括士兵和平民。
以色列前高級軍官阿維夫認為，以色列和真主黨之間的戰爭仍是不可避免且迫在眉睫，因為北部被迫離開家園的以色列人仍無法返回。以軍表示，如果威脅無法在外交上解決，就必須通過武力解決。
CNN上周六盤點真主黨的武器庫，指真主黨被認為是世界上武裝最強大的非國家組織。以色列和真主黨之間一旦爆發全面戰爭，恐令中東陷入未知境地。
以國疲於加沙戰 黎國陷經濟危機
《華爾街日報》報道指出，周日的互相開火傷亡少，可能給雙方緩和局勢的空間。黎凡特戰略事務研究所所長納德（Sami Nader）認為，雙方應會盡力避免全面開戰。他說，加沙戰爭已令以色列筋疲力盡，而真主黨也不希望看到類似2006年發生的戰爭，因為黎巴嫩正處嚴峻經濟危機。
（BBC/CNN/半島電視台）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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