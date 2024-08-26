分析：危險升級 未足全面開戰

英國廣播公司（BBC）安全事務特派員加德納（Frank Gardner）指出，以軍與真主黨都不希望爆發全面戰爭，但問題在於以色列和真主黨是否認為所做已經足夠，而答案很可能是否定的。

據美國有線新聞網絡（CNN）對公開數據的分析，自去年10月以哈戰爭以來，真主黨在與以色列的邊境對抗中已損失400多名戰士，其中包括指揮官，約150名平民在以色列的襲擊中喪生。在黎巴嫩南部，更多人被以色列的襲擊所逼遷。對於真主黨，這種形勢可能會讓他們感到愈來愈受威脅。衝突對以色列的影響也大，逾6萬人從其北部邊境地區流離失所，數十人喪生，其中包括士兵和平民。

以色列前高級軍官阿維夫認為，以色列和真主黨之間的戰爭仍是不可避免且迫在眉睫，因為北部被迫離開家園的以色列人仍無法返回。以軍表示，如果威脅無法在外交上解決，就必須通過武力解決。

CNN上周六盤點真主黨的武器庫，指真主黨被認為是世界上武裝最強大的非國家組織。以色列和真主黨之間一旦爆發全面戰爭，恐令中東陷入未知境地。

以國疲於加沙戰 黎國陷經濟危機

《華爾街日報》報道指出，周日的互相開火傷亡少，可能給雙方緩和局勢的空間。黎凡特戰略事務研究所所長納德（Sami Nader）認為，雙方應會盡力避免全面開戰。他說，加沙戰爭已令以色列筋疲力盡，而真主黨也不希望看到類似2006年發生的戰爭，因為黎巴嫩正處嚴峻經濟危機。

（BBC/CNN/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）