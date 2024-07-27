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逾320枚火箭炮無人機越境襲來 以軍：先發制人炸黎南 真主黨施襲報復 以國進緊急狀態

【明報專訊】黎巴嫩真主黨稱周日（25日）清晨發射逾320枚火箭炮和大量無人機襲擊以色列北部11處軍事目標，稱完成因應頭號軍事指揮官舒凱爾上月底遭空襲刺殺的「首階段」報復。在真主黨宣布施襲前，以軍稱早已察覺到真主黨將大規模施襲，周日清晨派出約百架軍機「先發制人」攻擊黎巴嫩南部的真主黨目標。以色列防長當天宣布全國進入48小時緊急狀態，美國國防部表示準備好支援以色列。惟以色列和真主黨都釋放無意升級成全面戰爭的信號。

「首階段」報復 回應上月指揮官被殺

真主黨昨聲明稱，向11處以色列軍事基地和兵營發射逾320枚「喀秋莎」火箭炮，包括東北部梅龍（Meron）基地，以及位於以佔戈蘭高地的4處據點，「讓無人機通過」並襲擊以色列內部深處的目標。真主黨表示，「無人機按計劃飛過」以軍基地，完成「首階段」針對舒凱爾（Fuad Shukr）被刺殺的應對，但稱仍需時作全面回應。

以色列北部廣泛地區響起防空警報，「鐵穹」防空系統截擊火箭炮亦傳出爆炸聲。特拉維夫的本．古里安國際機場一度暫停航班升降約90分鐘。在真主黨宣布施襲之前，以軍稱早已察覺到真主黨通宵準備大規模襲擊，於當地清晨5時（本港時間上午10時）前出動約100架軍機「先發制人」轟炸真主黨逾40處黎南據點，破壞數千個瞄準以色列北部和中部目標的炮火發射管，形容之後真主黨所射出的密集炮火只是「急就章」。

真主黨否認以方有關先發制人攻擊的描述，強調周日行動「順利完成」。黎巴嫩國家新聞社（NNA）報道，南部希亞姆鎮一人死於以軍空襲，另一南部城鎮加西米亞有一人在無人機攻擊中受重傷。

以色列防長加倫特在真主黨施襲後宣布全國進入48小時緊急「特別狀態」，為保護民眾放寬政府管控的權力。總理內塔尼亞胡則發聲明強調以色列決心竭盡所能自衛，聲言「人若犯我，我必犯人」，後稱「這不是故事結尾」。外長卡茨則指將回應最新局勢發展，但強調不尋求全面戰爭。

雙方不欲全面開戰 美重申援以承諾

美國白宮國安員會發言人薩維特表示，美方將繼續支持以色列的自衛權利，並致力保障區內穩定。美國防長奧斯汀重申美國對以色列防衛「伊朗及其地區伙伴和代理人」任何襲擊的堅定承諾。

一名不具名的真主黨官員昨以書面回覆傳媒查詢，表明延至昨日才發動報復襲擊，是出於「政治考慮」，該組織「努力」確保其回應不會觸發全面戰爭。

另一方面，上周六在埃及開羅恢復的加沙停火談判未取得進展。路透社報道，雖然哈馬斯代表團當天抵達開羅，以近距離審議以色列跟埃及、卡塔爾和美國會談可能得出的方案，但一名知情巴勒斯坦官員稱經歷數小時談判後，仍未取得一絲進展，以方堅持沿加沙鄰接埃及的費拉德爾菲走廊保留控制8處陣地。真主黨近期曾稱，如以哈達成停火，將會停止戰鬥。

胡塞襲油輪 100萬桶油恐外泄

除以黎局勢升級外，紅海亦再生事端。美國國務院上周六聲明警告，也門胡塞武裝「銳意擊沉」荷台達港對出掛希臘旗的油輪「蘇尼翁」號（Sounion），有可能令100萬桶石油泄漏出紅海，造成環境災難。

長274米的蘇尼翁號原定載着15萬噸石油從伊拉克前往雅典附近海港，上周三胡塞承認以導彈和無人機轟炸該船，至上周五蘇尼翁號船身仍起火並發生爆炸，船上23名菲律賓籍和兩名俄羅斯籍船員則已安全獲救。

（半島電視台/路透社/法新社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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