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美新增制裁援俄涉港商 京斥抹黑

【明報專訊】在烏克蘭昨日（24日）慶祝33周年獨立日前夕，美國國務院及財政部公布新增制裁港商等總約400個歐亞企業及個人，稱它們支援俄軍侵烏及協助俄羅斯迴避制裁。中國駐美大使館發言人回應稱，北京堅決反對美國基於「長臂管轄」的單邊制裁，強調中俄間的正常貿易不應受破壞，更不應成為抹黑和遏制中國的工具。

美國新一輪制裁涉及400個個人及實體，美方指控它們供俄產品及服務，例如黃金洗錢、彈藥、機牀、俄製無人偵察機「海鷹-10」零件，協助俄羅斯繼續對烏克蘭開戰及逃避制裁。受打擊對象遍布歐洲、東亞和中東，包括Grun Group等23間香港註冊公司及一名涉嫌協助洗錢的港人Mu Xiaolu，以及大連機牀等5間中國大陸公司和一名中國公民。

美國國防部前日公布給予烏克蘭新一筆1.25億美元（9.75億港元）軍事援助，包括反無人機裝備、防空導彈、反裝甲導彈等。

烏反侵後首次 俄烏換俘各115人

烏克蘭總統澤連斯基則在獨立日演說嘲諷俄羅斯2022年發動戰爭原想「毁滅」烏克蘭，如今戰爭卻打到俄國境內。他同日簽署法令，禁止烏克蘭東正教會跟俄羅斯有牽連，以及簽署法律確認《羅馬規約》，加入國際刑事法院。另外，在阿聯酋調停斡旋下，俄烏昨日展開烏軍反侵俄境以來首次交換戰俘，相互釋放115人，俄方確認換回的俄兵是在該國庫爾斯克州被擄。

（路透社/法新社/自由亞洲電台）

（俄軍侵烏）

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