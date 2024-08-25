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小羅拔甘迺迪退選撐特朗普 家人斥「背叛」

【明報專訊】美國獨立總統參選人、已故總統約翰甘迺迪侄兒小羅拔甘迺迪宣布暫停競選，並會在10個游離州退出角逐，轉而支持共和黨總統候選人特朗普，被家人斥是「背叛」。小羅拔甘迺迪全國支持度不足5%，外界相信即使他轉挺特朗普，都未必能大振後者的選情。

70歲的小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）前日（23日）在游離州亞利桑那舉行記者會宣布，把自己的名字從10個關鍵州份的選票中移除，在其他州則會繼續參選。小羅拔甘迺迪去年先以民主黨人身分參選，其後轉做獨立人士，他解釋是因為民主黨已變成「戰爭、審查、腐敗、大藥廠、大科技、大資金的政黨」，又稱在與特朗普及其幕僚多次會面後，了解到兩人在邊境安全、捍衛言論自由及透過與俄羅斯普京談判結束烏戰等立場上相近。數小時後，他與特朗普一起出席該州的造勢大會。

民調料對選情影響微

小羅拔甘迺迪的決定惹怒家人，他的妹妹克麗形容是「對我們的父親和我們家族最珍視的價值觀的背叛」。

小羅拔甘迺迪轉撐特朗普，令人關注會否有利特朗普。選民最初對拜登和特朗普興趣缺缺，去年11月路透社民調顯示，拜登、特朗普及小羅拔甘迺迪參選下，後者全國支持度達20%，但隨着賀錦麗取代拜登出選，小羅拔甘迺迪的支持度大跌至4.7%。《紐約時報》與美國錫耶納學院最新民調顯示，35%的小羅拔甘迺迪支持者表示會轉投特朗普，34%會支持賀錦麗，兩者分別不大。

（金融時報/BBC）

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