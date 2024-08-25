吉隆坡突路陷 1遊客墮坑失蹤

警方稱或遭地下水冲走

這名48歲印度婦人當日早上8時許經過路邊一張石椅期間，地面突然陷落，她隨即墮下巨坑失蹤。救援人員接報後展開搜索，包括用起重機將石椅吊起，使用樓梯和繩索進入地底，並派出搜索犬，但到晚上未有所獲。當局昨日擴大搜索範圍，進入附近的6個渠口搜索。吉隆坡消防及拯救局助理局長法達指出，相比事發當日，昨日現場地下水位較低，但水流依然湍急。

《星洲日報》記者表示，截至昨日中午，印度清真寺路其中一截長約100米的路段，包括昨日的「噬人洞」，已有3個地點被當局封鎖。其中一個地點輕微路陷，另一個封鎖點石磚地面從昨日開始「吐泡沫」，地下水不斷滲出。吉隆坡總警長拿督魯斯迪表示，事發地點附近曾發生路面坍塌，但已經修復，如今卻再發生一次。市政府強調事發地點附近建築物安全不受影響，但警方勸喻民眾減少到該處，因為地底排出的氣體會對人體造成不良影響。國會議員方貴倫昨表示，印度清真寺為大馬旅遊區，他將跟吉隆坡市長商討，派市政府官員檢查印度清真寺路地區及附近所有地下河流域經過的路段，確保地質安全，避免再發生路陷意外。

失蹤者與丈夫和4名友人到大馬旅遊兩個月，原定昨日離境，其丈夫表示，事發時正前往附近的旅行社確定回國機票，不料途中遇意外。

（星洲日報/中央社）