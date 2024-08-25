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過去5年租買樓價狂飈 美民眾開支 住屋多稱冠

【明報專訊】地產服務公司Zillow近期指，美國過去5年全國住屋租金飈升約35%，房價上漲近五成，非牟利組織「國家住屋會議」（NHC）6月初調查指，74%美國民眾憂慮住屋能否負擔。美國司法部在控告地產管理軟件公司RealPage合謀抬價的訴狀中指，在部分城市作為該公司客戶的業主和地產代理坐擁逾三成出租住宅。

訴狀指住屋已成為不少美國民眾最大支出項目——非大學畢業生公民在房租開支佔收入比例，由2000年的30%增至2017年的42%。

率先披露RealPage軟件涉嫌抬價的非牟利網媒ProPublica前年10月報道，全美十大地產代理商有最少5間用RealPage軟件為部分物業定價，它們在西雅圖、丹佛、亞特蘭大等地的都會區管理數以千計住宅物業，令這些城市一間典型兩房單位的租金在2014年至2019年間升逾30%。

一名在警隊任分析員的女子自言新冠疫情時在波士頓找租樓，聽到業主宣稱市價比其所繳租金高6.5%後，得悉同廈另一單位叫價遠低，才發現業主用定價軟件。一名科技公司職員在西雅圖租屋，兩年內僅被加租3.9%，其負責經紀表明不屑用軟件定價，以免「剝奪工作所需的人性」。

（Axios/華爾街日報/ProPublica）

相關字詞﹕合謀定價 房屋問題 租樓 住宅 美國

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