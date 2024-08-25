美控地產軟件公司涉助業主抬租 首針對演算法反競爭提訴訟

蒐集業主非公開資料 建議定價高於市場

司法部與8州在北卡羅萊納州中部地區法院入稟，指控總部位於得州的RealPage跟住宅業主簽約，要對方同意分享住宅租金等租賃條款等非公開敏感商業資料，用以訓練並運作公司的演算定價軟件。然後軟件會基於上述機密資訊，為用戶生成租金金額等建議。訴狀引述RealPage曾向客戶宣稱，公司旗下YieldStar等定價軟件可令他們多賺3%至7%，又稱在自由市場下這些業主原應獨立競爭，基於折扣、議價等吸引租戶。

訴狀引述一名RealPage管理層職員曾承認公司產品協助業主避免競爭，稱「令所有人成功遠比試圖互相競爭好」，指後者「實際上拖累整個（地產）行業」。RealPage另被指控「非法維持壟斷」，因其對美國商業營收管理軟件的市佔率近80%。上述兩項指控均指涉該公司違反美國的反壟斷《謝爾曼法案》（Sherman Act）。

司法部長加蘭發聲明說：「美國民眾不應因某公司找到新方法跟業主合謀犯法，而要多繳租金。」他表明利用演算軟件和分享信息機制並不能獲免除反壟斷法律責任。他在記者會上說：「所有人都知道租金惡劣地過高，我們（司法部）認為這是其一原因。」RealPage早前就因相似情况被哥倫比亞特區（首都華盛頓）和亞利桑那州入稟控告。

反駁租金決定權在業主 訴訟轉移視線

RealPage發言人回應指公司將據理力爭，強調旗下營收管理軟件「以合法為目的」研發，又指最終租金決定權在業主，批評訴訟為轉移民眾視線離開引發租金通脹的「根本問題」，包括住屋供應不足及高按揭息率等。

美國近年住宅租金持續颷升，惹來民怨（見另稿）。拜登上月敦促國會立法，限制業主每年加租幅度不能多於5%，賀錦麗本月16日公布大選經濟政綱，當中包括打擊研發及銷售地產定價軟件公司等措施。白宮拒絕回應司法部控告RealPage一事，但引述國家經濟顧問布雷納德發聲明稱，拜登—賀錦麗政府曾表明沒人應因企業違法行為而付出較高代價，他們繼續支持公正及有力地執行反壟斷法，防止非法商業合謀。

（美國司法部網站/華盛頓郵報/紐約時報/法新社/BBC）