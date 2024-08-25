印度女醫姦殺案揭醫護安全隱憂 最高法院下令成立小組 研措施杜絕弊端

【明報專訊】印度一宗女醫生在醫院休息時遭強姦虐殺案觸發全國對性暴力一再發生的怒火，亦揭開了醫生沒有安全空間工作和休息的問題。該國出現罕見的醫生抗議和罷工後，印度最高法院上周二（20日）宣布成立安全工作小組，研究確保醫務人員安全的措施，期望杜絕長期以來的弊病。
廁格沒鎖男女共用 未能篩查訪客
本月8日，加爾各答卡爾醫科學院暨醫院（R.G. Kar Medical College and Hospital）一名連續工作36小時的31歲女性實習醫生，被發現在研究室休息期間遭虐待和姦殺。案件觸發逾100萬名醫生罷工以至連續兩周的全國遊行，抗議性暴力之餘，還揭露醫院工作環境不安全的弊病。28歲的女醫生拉迪卡（Radhika）案發前兩天也在事發醫院當夜班，她形容醫生長時間工作忙到無暇進食或休息實屬尋常，受害者跟其他醫護一樣「只要有時間有地方，能休息就休息」。她還透露，醫院職員洗手間男女共用，有些廁格甚至沒有門鎖，她本人就遇過兩次如廁時有男士試圖進入，而且廁所衛生惡劣，婦女來經時尤為不便。
印度醫生有近30%是女性，護理人員的女性比例更高達80%。女性醫護本已經常受到言語侮辱、性騷擾或肢體暴力，例如今年5月東部比哈爾邦（Bihar）一名護士，就在醫院裏被一名身故孕婦的家屬推落樓。今次姦殺案進一步令女性醫護人員倍感不安，特別是女醫生也要上夜班或凌晨時分應緊急召喚返回醫院。如果在一些私家醫院還算安全，每層設有保安員和閉路電視，值班醫生室僅限獲授權人員進入。然而，公立醫院明顯缺乏安全措施，包括沒有閉路電視，又未能篩查醫院訪客，以今次姦殺案為例，疑犯只是義工，卻能進出醫院任何地方。
班加羅爾KC綜合醫院女性院長卡巴德（Indira Kabade）表明擔心同事安全，她及其他女職員都希望設有機場般的安檢及常駐警察。身為女性的住院醫生協會聯合秘書長賈殷（Vandana Jain）說：「我們要求在有風險區域安裝閉路電視、適當的照明和部署保安人員。」
促設常駐警員 增閉路電視照明設施
印度最高法院上周二下令成立以醫生為首的國家工作組，專責研究加強保障醫護人員的安全，包括女性專用休息室、改善閉路電視覆蓋範圍，亦下令聯邦準軍事部隊駐紮醫院保護女性醫生，建立員工小組來進行季度安全審計。法院要求3周內發表初步報告，兩個月內提交最終報告。法院形容醫療設施缺乏安全守則，應對針對醫療人員的暴力與性罪行，是「令人嚴重關切的問題」。法官也承認資淺醫生每更工作36小時，連上廁所、衛生、休息等基本需求都滿足不到的工作環境實屬嚴峻。
印度衛生部同日批准全國公立醫院增加25%保安員，配合警員應對特殊緊急情况。