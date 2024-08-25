印度女醫姦殺案揭醫護安全隱憂 最高法院下令成立小組 研措施杜絕弊端

廁格沒鎖男女共用 未能篩查訪客

本月8日，加爾各答卡爾醫科學院暨醫院（R.G. Kar Medical College and Hospital）一名連續工作36小時的31歲女性實習醫生，被發現在研究室休息期間遭虐待和姦殺。案件觸發逾100萬名醫生罷工以至連續兩周的全國遊行，抗議性暴力之餘，還揭露醫院工作環境不安全的弊病。28歲的女醫生拉迪卡（Radhika）案發前兩天也在事發醫院當夜班，她形容醫生長時間工作忙到無暇進食或休息實屬尋常，受害者跟其他醫護一樣「只要有時間有地方，能休息就休息」。她還透露，醫院職員洗手間男女共用，有些廁格甚至沒有門鎖，她本人就遇過兩次如廁時有男士試圖進入，而且廁所衛生惡劣，婦女來經時尤為不便。

印度醫生有近30%是女性，護理人員的女性比例更高達80%。女性醫護本已經常受到言語侮辱、性騷擾或肢體暴力，例如今年5月東部比哈爾邦（Bihar）一名護士，就在醫院裏被一名身故孕婦的家屬推落樓。今次姦殺案進一步令女性醫護人員倍感不安，特別是女醫生也要上夜班或凌晨時分應緊急召喚返回醫院。如果在一些私家醫院還算安全，每層設有保安員和閉路電視，值班醫生室僅限獲授權人員進入。然而，公立醫院明顯缺乏安全措施，包括沒有閉路電視，又未能篩查醫院訪客，以今次姦殺案為例，疑犯只是義工，卻能進出醫院任何地方。

班加羅爾KC綜合醫院女性院長卡巴德（Indira Kabade）表明擔心同事安全，她及其他女職員都希望設有機場般的安檢及常駐警察。身為女性的住院醫生協會聯合秘書長賈殷（Vandana Jain）說：「我們要求在有風險區域安裝閉路電視、適當的照明和部署保安人員。」

促設常駐警員 增閉路電視照明設施

印度最高法院上周二下令成立以醫生為首的國家工作組，專責研究加強保障醫護人員的安全，包括女性專用休息室、改善閉路電視覆蓋範圍，亦下令聯邦準軍事部隊駐紮醫院保護女性醫生，建立員工小組來進行季度安全審計。法院要求3周內發表初步報告，兩個月內提交最終報告。法院形容醫療設施缺乏安全守則，應對針對醫療人員的暴力與性罪行，是「令人嚴重關切的問題」。法官也承認資淺醫生每更工作36小時，連上廁所、衛生、休息等基本需求都滿足不到的工作環境實屬嚴峻。

印度衛生部同日批准全國公立醫院增加25%保安員，配合警員應對特殊緊急情况。

（衛報/法新社/印度時報）

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