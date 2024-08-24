「英國蓋茨」證遇難 船員被指連環犯錯致沉船

失蹤者遺體全數尋回

載有共22名乘客及船員的「貝氏」號周一遇險後15人獲救，1人死亡，6人失蹤。當局繼周四在船內發現包括林奇（Mike Lynch）在內5名失蹤者遺體後，昨日再尋獲一具遺體，相信是林奇的18歲女兒。

建造「貝氏」號的船廠Perini Navi所屬意大利海洋集團的行政總裁科斯坦蒂諾（Giovanni Costantino）周四接受路透社訪問時否認「貝氏」號有設計及建造缺陷導致海難，反指船員犯下連串「難以形容且不合理」的錯誤。他指出，船員收到天氣預測但沒作準備，在遇險時亦應該收錨並啟動引擎迎風而行，同時將船底下的龍骨降低以增加船身穩定性，同時安排乘客離開客艙避免受困。他說，數據顯示遊艇從遇風到沉沒為時16分鐘，「而不是1分鐘」，理應有足夠時間應對。他又指出，船身事後完好，因此海水必定是經未關好的艙口湧入船身。

（路透社/法新社/獨立報/金融時報/霍士新聞）